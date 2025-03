कहीं JCB जलाई तो कहीं फूंकी गाड़ियां, नागपुर की सड़कों की ये तस्वीर बता रही है क्या कुछ हुआ होगा

औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद में महाराष्ट्र का नागपुर सोमवार रात झुलस गया. शहर में सुबह-सुबह उसके जख्म दिखाई दे हैं. सोमवार को सड़क पर उतरे दंगाइयों ने दर्जनों गाड़ियों फूंक दीं. पुलिसवालों पर पथराव किया, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिसवाले घायल हो गए. नागपुर के हंसापुरी में रातभर क्या कुछ हुआ, इसकी गवाही सड़क पर जली गाड़ियां दे रही हैं. साथ ही आप सड़कों पर बिखरे पत्थर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रातफर दंगाइयों ने कैसे उपद्रव मचाया होगा.

#WATCH | Maharashtra: Vehicles torched and stones pelted in Hansapuri area of ​​Nagpur; further details awaited.



Earlier, another clash had broken out in the Mahal area of ​​Nagpur between two groups. pic.twitter.com/bT6hzfw8vc — ANI (@ANI) March 17, 2025



सड़क किनारे पड़े हैं जले वाहन

नागपुर में सोमवार की रात को जिस तरह से हिंसा हुई उसके निशान अब मंगलवार की सुबह देखने को मिल रहे हैं. जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां मंगलवार सुबह कई गाड़ियां जली हुई दिखी. इन गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार की रात को किस कदर हिंसा की गई है.

VIDEO | Several vehicles were damaged in violence that broke out in Nagpur last night. Situation remains under control now amid heavy police deployment.#NagpurViolence #NagpurNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ApQvk5kVA0 — Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2025

जेसीबी तक को नहीं छोड़ा

हिंसा करने वाले उपद्रवियों ने सोमवार की रात किस कदर तांडव मचाया होगा इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हिंसा के दौरान उन्होंने जेसीबी तक को नहीं छोड़ा. कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए जबकि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.

#WATCH | Maharashtra | Nagpur violence | BJP MLA (Nagpur Central) Pravin Datke says, "I have reached here this early morning. This entire thing was preplanned. After an agitation yesterday morning, an incident took place at Ganesh Peth police station, then everything was… pic.twitter.com/pnhEGomViZ — ANI (@ANI) March 18, 2025

बीजेपी ने क्या कुछ कहा

इस हिंसा को लेकर नागपुर मध्य सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि मैं आज सुबह-सुबह यहां पहुंचा हूं. यह पूरी घटना पहले से ही तय थी. कल सुबह आंदोलन के बाद गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में घटना हुई, फिर सब कुछ सामान्य रहा. बाद में भीड़ ने सिर्फ़ हिंदुओं के घरों और दुकानों में प्रवेश किया.पहले सभी कैमरे तोड़ दिए गए और फिर हथियारों के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया.मैंने सीपी (पुलिस आयुक्त) से बात की, यह एक संवेदनशील क्षेत्र है. हमने पीआई संजय सिंह को दो घंटे तक कॉल किया लेकिन उनका फ़ोन बंद था.हम पुलिस से संपर्क कर रहे थे. जब पुलिस यहां पहुंची, तो यहां सब कुछ हो चुका था. मैं सीएम से भी बात करूँगा.अपराधियों की तस्वीरें डीवीआर में हैं. हम इसे पुलिस को मुहैया कराएंगे.