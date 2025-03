नागपुर हिंसा की आपबीतीः सबके चेहरे ढके हुए थे, हाथों में तलवारें थीं... उन्होंने घरों पर हमला शुरू कर दिया 

महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र (Aurangzeb Tomb) को गिराए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागपुर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई.इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. नागपुर के हंसापुरी इलाके में रहने वाले लोगों ने इस घटना के दौरान उनके घरों पर जिस तरह से हमला करने किया गया, उसे लेकर अपना दर्द बयां किया. इस घटना की एक चश्मदीद ने बताया कि जो लोग आए थे वो लोग एक टीम की तरह काम कर रहे थे. उनके चेहरे ढके हुए थे. उनके हाथों में तलवार, डंडे और बोतलें थीं. वो लोग पहले एक साथ यहां पहुंचे और उसके बाद हंगामा और हिंसा शुरू कर दी. सबसे पहले उन्होंने यहां के दुकानों के शटर को तोड़ने की कोशिश की. तलवार से कई बार हमले किए गए. इसके बाद उन्होंने इलाकों के घरों पर पत्थर चलाए. कई घरों पर जाकर उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई. जब ये सब हो रहा था उस दौरान हम काफी दहशत में थे.

नागपुर में रहने वाले लोगों की सुने आपबीती

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: An eyewitness and local from Hansapuri area says, " A team came here, their faces were hidden with scarfs. They had sharp weapons, stickers and bottles in their hands. They started the ruckus, vandalised shops and pelted stones. They also torched…