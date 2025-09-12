विज्ञापन
नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर खड़ा था युवक, अचानक लगा ऐसा झटका कि गिरा नीचे और...

रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर युवक ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था. इतना ही नहीं आसपास खड़े लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उसे नीचे उतरने के लिए भी बोला लेकिन वो किसी की भी बात सुनता हुआ नजर नहीं आया और फिर पलक झपकते ही वो छत से नीचे गिर गया. 

नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर खड़ा था युवक, अचानक लगा ऐसा झटका कि गिरा नीचे और...
  • नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन की छत पर खड़ा था और उसे बिजली का झटका लगने से मौत हो गई
  • घटना शुक्रवार दोपहर तीन बजकर चौबीस मिनट पर हुई, जब युवक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहा था
  • आसपास खड़े लोगों ने युवक को बार-बार नीचे उतरने को कहा लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी
नागपुर:

नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब घटना हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. युवक ट्रेन की छत पर खड़ा था और अचानक ही उसे बिजली का झटका लगा, जिस वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार दोपहर को 3 बजकर 24 मिनट पर हुई. 

रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर युवक ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था. इतना ही नहीं आसपास खड़े लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उसे नीचे उतरने के लिए भी बोला लेकिन वो किसी की भी बात सुनता हुआ नजर नहीं आया और फिर पलक झपकते ही वो छत से नीचे गिर गया. 

यह संदेह जताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने के लिए ट्रेन की छत पर खड़ा होकर पोज़ दे रहा था. रेलवे पुलिस युवक के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लग गई है. 

