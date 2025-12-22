विज्ञापन
बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी का गठबंधन टूटा, कांग्रेस का ऐलान- हम अकेले लड़ेंगे

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी. पार्टी की ओर से उत्तर भारतीयों के लिए 7 सूत्रीय घोषणापत्र भी जारी किया गया.

BMC election 2025: अगले महीने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. बीएमसी चुनावों में महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है. कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी. कांग्रेस ने उत्तर भारतीयों के लिए 7 सूत्रीय घोषणापत्र भी जारी कर दिया है. कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शनिवार (20 दिसंबर) को कहा कि हम BJP के खिलाफ लड़ेंगे, हम शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ लड़ेंगे. हम सभी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक मुंबईकरों से अपील करते हैं कि वे हमारा साथ दें.”

उत्तर भारतीयों को सुरक्षा का वादा

मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ ने मुंबई में बसे उत्तर भारतीयों की जरूरतों और उनसे चर्चा के आधार पर बने घोषणापत्र तैयार किया. घोषणापत्र में मुंबई में हॉकर्स पॉलिसी को पूरी तरह लागू करना और उत्तर भारतीयों को अपना व्यवसाय करने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया गया है. रेल और अन्य प्रवास में सुविधाओं के लिए पहल, प्रवासी भवन का निर्माण करना जैसे मु्द्दे भी शामिल हैं.

मुंबई सभी की है, सभी को साथ लेकर चलेंगे- कांग्रेस

सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, "मुंबई सभी की है और सभी को साथ लेकर मुंबई कांग्रेस शहर का विकास करेगी, ये हमारा वादा है. गरीबों पर हाथ उठानेवालों के हाथ को मुंबई कांग्रेस रोकेगी." गायकवाड़ ने आगे कहा कि हमारे संविधान ने सभी को अपना जीवन निर्वाह करने का समान हक दिया है. लेकिन रोजी-रोटी ईमानदारी से कमाने वाले मेहनतकश लोगों पर कुछ नेता हाथ उठाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं. मुंबई कांग्रेस सब के हक का सम्मान करती है और आम आदमी के न्याय के लिए लड़ेगी. हम अमीरों के नहीं, गरीबों के मित्र हैं.

क्या है 7 सूत्रीय घोषणापत्र?

  • हॉकर नीति और स्मार्ट वेंडिंग विक्रेताओं की सुरक्षा.
  • राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षण और संविधान का अनुपालन.
  • रिक्शा और टैक्सी "विश्राम केंद्र" - CNG स्टेशनों की बढ़ोतरी.
  • त्योहारों के लिए प्रवासी ट्रांजिट कैंप.
  • छठ पूजा और सांस्कृतिक सम्मान
  • भव्य प्रवासी भवन
  • तबेलो की लाइसेंस सिंह और पानी बिल की समस्या.

