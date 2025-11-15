बिहार में जीत पर मुंबई में जश्न, BMC चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, शिक्षक की सजा से छात्रा की मौत... जानें महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें

- डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी में जनता के विश्वास को बिहार में एनडीए की जीत का प्रमुख कारण बताया है
- मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए.
- पालघर के स्कूल में छात्रा को देर से आने पर शारीरिक दंड दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है
मुंबई:
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में महागठबंधन की हार और उस पर राहुल गांधी के रिएक्शन पर तंज कसा है. फडणवीस ने साफ कह दिया कि आत्मपरीक्षण ना करने वाले मिट्टी में जाएंगे और उनकी मिट्टी पलीद होगी. जो जीता वही सिकंदर, बाकी हारने के बाद हार स्वीकार करना आना चाहिए. जान लें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे.
आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र की आज की 10 बड़ी खबरें...
- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बिहार में NDA की जीत पर उन्होंने कहा कि लोगों ने जंगलराज को नकार दिया है. विकास को स्वीकारा है और पीएम मोदी में अपना विश्वास जताया है. शिंदे ने कहा कि नोट चोरी करने वाले वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. बिहार की जनता को मिली जीत पीएम में उनके विश्वास का प्रतीक है और नीतीश कुमार ने जंगलराज को खत्म करने का काम किया है, इसलिए लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया है और यह जीत हासिल हुई है.
- बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर शरद पवार ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव में SIR के मुद्दे का कोई असर होगा. मुख्य कारण चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपये मिलना था.' उन्होंने आगे कहा,' हर जगह से मैं सुन रहा हूं कि एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए और इसीलिए उन्हें ऐसा परिणाम मिला. महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ माझी लड़की बहन योजना के तहत पैसे बांटे गए.'
- महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी. इसकी घोषणा पार्टी नेता रमेश चेन्निथला ने की. कांग्रेस नेता चेन्निथला ने कहा कि हमने यह निर्णय प्रदेश समिति और स्थानीय स्तर पर छोड़ दिया है. हालांकि, मुंबई कांग्रेस समिति ने यह तय किया है कि हम यह चुनाव अकेले लड़ेंगे. कई हफ़्तों से मुंबई कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता सार्वजनिक और निजी तौर पर आलाकमान पर दबाव डाल रहे थे कि पार्टी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर अपनी संगठनात्मक ताकत फिर से बनाने की अनुमति दी जाए.
- पालघर के वसई इलाके से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां स्कूल में देर से आने की सजा के तौर पर दी गई शारीरिक दंड के बाद एक छात्रा की मौत हो गई. हनुमंत विद्या मंदिर में कक्षा छठी में पढ़ने वाली 12 वर्षीय काजल गौंड की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है. 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, सातीवली के श्री हनुमंत विद्या हाई स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा को स्कूल में देर से पहुंचने के लिए कथित तौर पर 100 बार उठक-बैठक लगाने की सज़ा दी गई. परिवार ने स्कूल की शिक्षिका की अमानवीय सज़ा के कारण तबीयत बिगड़ने और उपचार के दौरान मौत होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है.
- छत्रपती संभाजीनगर में एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता ने एक ऐसे यूनानी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने कथित तौर पर गाजा फ़िलिस्तीन में राहत कार्यों के नाम पर लोगों से 90 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है. आरोपों की पहचान यूनानी डॉक्टर सैयद बाबर अली सैयद महमूद के रूप में हुई है. आरोप है कि डॉक्टर ने अवैध रूप से 'इमाम अहमद रज़ा फाउंडेशन' नामक एक संगठन बनाकर यह राशि जुटाई. सूत्रों के मुताबिक मामले में ये भी संदेह है कि बाबर ने बड़ी मात्रा में नकद दान भी स्वीकार किया है, और उससे उन लेन-देनों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी.
- मुंबई में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे अंधेरी स्थित गुंदावली मेट्रो स्टेशन पर एक लावारिश काला बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली धमाके के बाद मुंबई पहले से ही अलर्ट पर है, ऐसे में इस बैग को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं. अंधेरी पुलिस ने तुरंत BDDS को बुलाया और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में बैग से बाल रक्षक भारत, न्यू दिल्ली से जुड़े कागज़ात मिले, लेकिन BDDS टीम ने स्पष्ट किया कि बैग में कोई भी संदिग्ध या खतरनाक सामग्री नहीं मिली है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि बैग किसने स्टेशन में छोड़ा था. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मेट्रो सेवा सामान्य रूप से जारी है.
- महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में माढा तहसील के टेंभुर्णी गांव में एक होटल मालिक का क्रूर व्यवहार सामने आया है. एक होटल मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को नग्न करके लोहे की पाइप से पीटने का वीडियो सामने आया है. होटल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके उनके सामने एक कर्मचारी को नग्न करके पीटा गया. बताया जा रहा है कि ये वीडियो टेंभुर्णी स्थित होटल 7777 का है. इसके बाद मैनेजर ने खुद स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह खुद नशे में नग्न अवस्था में आया था.
- छत्रपती संभाजीनगर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया. छत्रपती संभाजीनगर के गंगापुर में यह घटना सामने आई है. हालांकि मौत का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है. नरवाड़ी शिवार में मिला संदिग्ध शव भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और भालगांव के निवासी गणेश रघुनाथ टेमकर का होने की पुष्टि हुई है.
- सोशल मीडिया पर रील स्टार समझे जाने वाले शैलेश रामगुडे को डोंबिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर और लालच देकर पैसे और गहने लूटने का गंभीर आरोप है. विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में कई युवतियों ने शैलेश रामगुडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता युवतियां उच्च शिक्षित हैं और बड़े पदों पर नौकरी करती हैं. आरोप है कि शैलेश रामगुडे, जिसके इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स हैं, वह युवतियों को प्रेम के झांसे में फंसाता था और उन्हें लालच देकर पैसे और कीमती गहने ऐंठता था.
- पुणे जिला परिषद के ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 25 विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA सहित 10 दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर भेजा जा रहा है. यह दल पुणे से रवाना हुआ. छात्र वॉशिंगटन डीसी, ऑरलैंडो और सैन फ्रांसिस्को सहित तीन प्रमुख अमेरिकी शहरों का दौरा करेंगे. जिला परिषद सीईओ गजानन पाटिल ने कहा कि 'पुणे मॉडल स्कूल' परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और वैश्विक शिक्षा की समझ विकसित करना है.
