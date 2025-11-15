बिहार में जीत पर मुंबई में जश्न, BMC चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, शिक्षक की सजा से छात्रा की मौत... जानें महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में महागठबंधन की हार और उस पर राहुल गांधी के रिएक्शन पर तंज कसा है. फडणवीस ने साफ कह दिया कि आत्मपरीक्षण ना करने वाले मिट्टी में जाएंगे और उनकी मिट्टी पलीद होगी. जो जीता वही सिकंदर, बाकी हारने के बाद हार स्वीकार करना आना चाहिए. जान लें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे.

आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र की आज की 10 बड़ी खबरें...