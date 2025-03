दरवाजों पर तलवारों से वार, 10 गाड़ियां फूंक दीं... सहमे हुए नागपुर की आपबीती

महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र (Aurangzeb Tomb) को गिराए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागपुर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान पथराव और आगजनी हुई. इस दौरान कई घरों पर हमला भी किया गया है. नागपुर के हंसापुरी में रहने वाले लोगों ने इस हिंसा को लेकर आपबीती सुनाई. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके घरों पर हमला किया उनके हाथों में तलवार थी. उपद्रवियों ने घर के दरवाजे तोड़ने के लिए तलवारे चलाई हैं. इतना ही नहीं हमारे घरों पर पत्थर तक फेंके गए. हम काफी डर गए थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: A local from the Hansapuri area says, " They vandalised shops...they set fire to 8-10 vehicles" https://t.co/dulJLlh1kV pic.twitter.com/187EPOlWzC