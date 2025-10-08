रियल लाइफ क्रिमिनल 'बाबू छत्री' का मर्डर, अमिताभ बच्चन की फिल्म में भी किया था काम

महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में छोटी भूमिका करने वाले प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री की महाराष्ट्र के नागपुर में हत्या कर दी गई है. बाबू छत्री एक कुख्यात अपराधी भी था, जिसके नाम पर नागौर पुलिस रिकॉर्ड में मामले दर्ज हैं. एक मामूली विवाद में उसकी हत्या कर दी गई है. मंगवार, 7 अक्टूबर की देर रात गंभीर जख्मी हालात में पाए जाने के बाद पुलिस ने अस्पताल भेजा था. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कैसे हुई बाबू छत्री की हत्या?

यह पूरा मामला नागपुर के जरिपटका पुलिस थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार बाबू छत्री को तारों से बांधकर उसपर पैने हथियार से हमला किया गया था. उसे चाकू से गोदकर बुरी तरह घायल किया गया. इसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर शक के आधार पर एक संदिग्ध ध्रुव लालबहादुर साहू को पकड़ा है. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसे बाबू छत्री अर्धनग्न अवस्था में मिला था थ. उसके शरीर पर प्लास्टिक की तार लिपटी हुई थी. जब स्थानीय लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे मेयो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के दौरान ही मृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार मृतक बाबू छत्री मेकोसाबाग का निवासी था जबकि गिरफ्तार आरोपी ध्रुव साहू नारा परिसर का रहने वाला है. दोनों के खिलाफ पहले से ही चोरी और मारपीट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.