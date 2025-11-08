विज्ञापन
फडणवीस 'एक्सीडेंटल CM', पुणे जमीन घोटाले पर कार्रवाई करने की उनमें हिम्मत नहींः उद्धव ठाकरे

पुणे के कथित जमीन घोटाले पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हमारी पार्टी चुराई, वोट भी चुराए, अब जमीन भी चुरा रहे हैं.... भाजपा 'भ्रष्टाचारी जनता पार्टी' है.

फडणवीस 'एक्सीडेंटल CM', पुणे जमीन घोटाले पर कार्रवाई करने की उनमें हिम्मत नहींः उद्धव ठाकरे
  • ठाकरे बोले, सीएम सबको क्लीन चिट देते हैं, वह क्लीन चीटर हैं. मैं तो मुख्यमंत्री को गृहकलह मंत्री कहता हूं
  • ठाकरे ने भाजपा को 'भ्रष्टाचारी जनता पार्टी' बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार में लिप्त है
  • उन्होंने कहा कि पीएम ने नोटबंदी की, अब किसानों को भाजपा और सहयोगियों के खिलाफ वोटबंदी करनी चाहिए
मराठवाड़ा के दौरे पर उद्धव ठाकरे ने पुणे लैंड डील को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. ठाकरे ने कहा कि फडणवीस में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है. यह जनता के पैसे और देश की लूट के अलावा और कुछ नहीं है. जब भाजपा और उसके सहयोगी भारत माता को लूट रहे हैं  तो उन्हें वंदे मातरम का नारा लगाने का कोई हक नहीं है. 

मुख्यमंत्री नहीं, गृहकलह मंत्रीः उद्धव

उद्धव ठाकरे ने भाजपा को 'भ्रष्टाचारी जनता पार्टी' करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार में लिप्त है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, अब किसानों को भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ वोटबंदी करनी चाहिए. ठाकरे ने कहा कि पहले मुरलीधर मोहोल जमीन का मामला आया, फिर पार्थ पवार का मामला सामने आया. अब प्रताप सरनाईक का मामला सामने आ रहा है. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सारे अपराधी भाजपा में हैं. मुख्यमंत्री सबको क्लीन चिट दे देते हैं, इसलिए वह क्लीन चीटर हो गए हैं. इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री को गृहकलह मंत्री कह रहा हूं. 

'पहले पार्टी चुराई, वोट चुराए, अब जमीन चुरा रहे'

पुणे के कथित जमीन घोटाले पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हमारी पार्टी चुराई, वोट भी चुराए, अब जमीन भी चुरा रहे हैं. कल एक मामला आया था. पहले दिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है. मैंने कहा कि मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं, कुछ नहीं होगा. आप सब एक-दो दिन बैठकर शिकायत करेंगे, हम इस्तीफा भी मांगेंगे. मांग होगी ये जांच करो, वो जांच करो. मुख्यमंत्री जी कहेंगे अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, जांच कमेटी बिठा देंगे, क्लीन चिट दे देंगे. बस मामला खत्म.

'देवेंद्र भी एक एक्सीडेंटल सीएम हैं'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक्सीडेंटल सीएम बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप (फडणवीस) मुझे एक्सीडेंटल सीएम कहते हैं, लेकिन आपने जो एक्सीडेंट किए हैं, उसकी बात तो कीजिए. इस तरह से देखें तो देवेंद्र भी एक एक्सीडेंटल सीएम हैं. वो एक दाढ़ीवाले को सीएम बनाने वाले थे. उद्धव ठाकरे ने किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि अगर आपके दिल में चिंगारी है तो इस सरकार को दिखाइए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की चिंगारी भी बुझ गई तो सरकार जल जाएगी.

आदित्य ठाकरे बनेंगे मेयर? उद्धव ने दिया जवाब

आदित्य ठाकरे के मेयर बनने को लेकर पूछे गए सवाल का उद्धव ठाकरे ने दोटूक जवाब दिया और कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि यह खबर कहां से आई और मुझे पता चल गया है. यह अफवाह संघ से निकली है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संघ में चर्चा चल रही है कि अहमदाबाद का नाम ही बदल दिया जाए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद का मेयर बनाया जाए. अब मैं देखना चाहता हूं कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के मेयर बनेंगे या नहीं?

