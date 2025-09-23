BJP कार्यकर्ताओं ने बीच बाजार कांग्रेस नेता को पहना दी साड़ी, वायरल हो रहा वीडियो

- कांग्रेस नेता मामा पगारे को पीएम मोदी की साड़ी वाली विवादित पोस्ट करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साड़ी पहनाई
- मामा पगारे ने बताया कि उन्होंने केवल फेसबुक पर पीएम मोदी की तस्वीर को री-पोस्ट किया था
- कांग्रेस नेता ने इस घटना के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई करने की बात कही और एट्रोसिटी एक्ट लगाने की मांग की
महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साड़ी पहने एक विवादित पोस्ट करने वाले कांग्रेस नेता को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जबरन साड़ी पहना दी. कांग्रेस के इस नेता का नाम मामा पगारे है, जिनको कल्याण ज़िले के बीजेपी पदाधिकारियों ने साड़ी पहनाई. मामा पगारे ने हाल ही में पीएम मोदी की साड़ी पहने एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी. बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गुस्सा था.
बीजेपी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनके नेताओं को लेकर ऐसी हरकत करने वालों का यही हश्र होगा.
इधर 72 साल के कांग्रेस नेता मामा पगारे ने कहा कि मैंने सिर्फ फेसबुक पोस्ट को री-पोस्ट/फॉरवर्ड किया था. मंगलवार को अस्पताल से एक काम करके निकल रहा था, तभी बीजेपी के करीब दस से बारह लोगों ने मुझे घेर लिया.
मामा पगारे ने बताया कि बीजेपी नेताओं ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पीएम मोदी के बारे में बोलने की औकात कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो उन्होंने किया, उससे मैं सदमे में हूं, मेरी उम्र 72 साल है, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करूंगा. उन्होंने मेरे पूरे समाज का अपमान किया है. उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए.
