महाभारत फेम एक्टर आयुष शाह ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें क्या है मामला

आयुष शाह ने अपनी बहन मौसम शाह के साथ मिलकर 4 करोड़ 44 लाख 48 हज़ार रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.  उन्होंने आरोप लगाया है कि MyFledge Private Limited के डायरेक्टर्स ने उनसे मोटी रकम लेकर धोखाधड़ी की.

  • अभिनेता आयुष शाह और उनकी बहन मौसम शाह ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है
  • धोखाधड़ी का आरोप MyFledge प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स पर लगाया गया है
  • आयुष और मौसम शाह मुंबई की पब्लिक रिलेशंस फर्म Maars Communicates के को-फाउंडर
मुंबई:

टीवी और फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके एक्टर आयुष शाह एक बड़े फ्रॉड मामले को लेकर सुर्खियों में है. ‘महाभारत', ‘उतरन', ‘नव्या' और ‘माय फ्रेंड गणेशा 2' जैसे शोज़ में काम कर चुके आयुष शाह ने अपनी बहन मौसम शाह के साथ मिलकर 4 करोड़ 44 लाख 48 हज़ार रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.  उन्होंने आरोप लगाया है कि MyFledge Private Limited के डायरेक्टर्स ने उनसे मोटी रकम लेकर धोखाधड़ी की.

इस केस में बिश्वजीत घोष, उनकी पत्नी पियाली चटर्जी घोष और शबाब हुसैन (उर्फ शबाब हाशिम) के नाम सामने आए हैं. आयुष शाह भाई-बहन, जो मुंबई की पब्लिक रिलेशंस फर्म Maars Communicates के को-फाउंडर्स हैं, उन्होंने इनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है. आयुष शाह, जिन्हें आपने माय फ्रेंड गणेशा 2 से लेकर उतरन (कलर्स), नव्या और महाभारत (स्टार प्लस) में देखा है वो जो जल्द ही नाइट एंड फॉग फिल्म में आशिकी फेम राहुल रॉय के साथ नज़र आने वाले हैं.

