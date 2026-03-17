LPG किल्लत के बीच ये क्या! आधी रात गोदाम का ताला तोड़ भरे हुए 110 गैस सिलेंडर उड़ा ले गए चोर

मिडिल ईस्ट में जारी संकट से देश में LPG गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है. लेकिन लोग लंबी कतारों में लगे हैं और गैस की कमी की शिकायत कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र में गैस लूट का बड़ा मामला सामने आया है. जालना के एक गैस गोदाम से भरे हुए 110 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए. इन सिलेंडरों की कीमत करीब 4.51 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना जालना के रामनगर इलाके की है. चोरों ने 'आनंद भारत गैस' के गोदाम को अपना निशाना बनाया.

जालना के गोदाम से 110 सिलेंडर चोरी

LPG गैस किल्लत के बीच चोरों ने 'आनंद भारत गैस' के गोदाम से कुल 110 भरे हुए गैस सिलेंडरों पर हाथ साफ कर लिया. अज्ञात चोरों ने रात के समय गोदाम का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया. इस घटना को लेकर जालना के मौजपुरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है. इलाके में गैस की किल्लत के बीच हुई बड़ी चोरी से लोग परेशान हैं. पुलिस फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

सीएम फडणवीस ने LPG की कमी से किया इनकार

बता दें कि लोग गैस की कमी की शिकायत कर रहे हैं. लेकिन रविवार को सीएम देवंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है और लोगों को गैस के लिए कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच कांग्रेस जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रही है. उन्होंने ये बात ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के बढ़ते संघर्ष की वजह से देश में रसोई गैस की कमी के दावों से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए कही.

ये भी पढ़ें- रसोई गैस सिलेंडर की दिक्कत दूर! सरकार ने उठाए ये 10 बड़े कदम, बुकिंग से सप्लाई तक सुधरे हालात

ये भी पढ़ें- Live:ईरान को परमाणु हथियार मिला तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ट्रंप बोले- मैं युद्ध नहीं चाहता