गौरव खन्ना ने बिग बॉस के फिनाले वीक में मीडिया के सामने लगाई दहाड़, लोमड़ी बुलाने पर दिया ऐसा जवाब सभी बजाने लगे ताली

बिग बॉस 19 अब खत्म होने जा रहा है. शो का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें पता चल जाएगा कि इस साल बिग बॉस की ट्रॉफी कौन अपनो घर लेकर जाने वाला है. शो के फिनाले वीक में मीडिया कंटेस्टेंट से मिलने के लिए आती है जिसमें पूरे सीजन के तीखे सवाल उनसे पूछे जाते हैं. इस सीजन में मीडिया एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ है, जो आजतक बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं हुआ है. शो में गौरव खन्ना से एक सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सारे रिपोर्ट्स ने उनके लिए तालियां बजाईं. गौरव के लिए ताली बजने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी जर्नी के बारे में बताते नजर आ रहे हैं.

बिना गाली गलौज के जीता शो

गौरव खन्ना कहते हैं, "अगर मैं जनता के प्यार से विनर बन गया तो मैं आपको बता रहा हूं शायद आप न माने, ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा कि आप बिना गाली-गलौज किए, बिना गलत स्टैंड लिए भी शो जीत सकते हैं. अगर मैं अभिनय कर रहा हूं तो मुझे ऑस्कर दिया जाए. कोई भी एक्टर ऐसे शो में 24 घंटे इस तरह से एक्टिंग नहीं कर सकता है. ये बात मैं नहीं हमारे शो के सुपरस्टार सलमान सर हैं, उन्होंने ही बोला है. हैट्स ऑफ इस लड़के को अगर ये एक्टिंग है. मैं शेर नहीं उस जंगल का मालिक हूं, जिसमें शेर छुपकर घूमते हैं". गौरव का ये जवाब सुनकर रिपोर्ट्स उनके लिए ताली बजाने लगते हैं. उनका ये अंदाज मीडिया को भी बहुत पसंद है.

गौरव ने जीता फिनाले का टिकट

टीवी एक्टर गौरव खन्ना पहले ही फिनाले में जा चुके हैं. गौरव ने बीते हफ्ते टास्क जीतने के बाद फिनाले का टिकट जीता था. जिसके बाद उन्हें फिनाले में एंट्री मिल गई है. अब देखना होगा उनके साथ कौन फिनाले में अपनी जगह बना पाता है. वहीं कुछ फैंस का कहना है कि गौरव खन्ना ही बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीत सकते हैं.