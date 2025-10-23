राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस में असमंजस? पढ़ें क्या है पीछे की इनसाइड स्टोरी

महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लेकर क्या कांग्रेस असमंजस है? ये एक बड़ा सवाल है. ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा था कि राज ठाकरे के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता और बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन भी नहीं किया जाएगा. कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी. इस बयान ने महाविकास अघाड़ी में दरार पैदा कर दी, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने दोनों भाइयों के साथ आने का स्वागत किया है और कहा है कि राज ठाकरे का वोट प्रतिशत मराठी लोगों को एकजुट करने में मदद करेगा.

वर्तमान कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ डैमेज कंट्रोल करती नज़र आईं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के फैसले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी लेते हैं और दावा किया कि भाई जगताप का बयान उनकी व्यक्तिगत हैसियत का है. मनसे पर निशाना साधते हुए वर्षा ने कहा कि हम आपस में चर्चा करेंगे कि क्या उन लोगों से हाथ मिलाना है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं.

भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ के विपरीत बोलते हुए, विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि हमारी मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ इस पर फैसला लेंगी. इसके अलावा, हमने स्थानीय इकाइयों को गठबंधन पर फैसला लेने की आज़ादी दी है. हमें ठाकरे बंधुओं के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है. राज ठाकरे के पास लगभग 6% से 7% वोट शेयर है, जो मराठी लोगों को एकजुट करने में ही मदद करता है. भाजपा को ही दिक्कत होगी और वे उनके साथ आने से डरती हैं.

MNS पार्टी के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के सवाल पर वडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया एलाइंस और विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी थी. स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन कहां होगा, इस बारे में स्थानीय स्तर पर चर्चा होगी. कांग्रेस विधायक दल के नेता वडेट्टीवार ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में नई पार्टी के शामिल होने को लेकर वरिष्ठ स्तर पर चर्चा होगी.