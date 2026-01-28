Baramati Plane Crash: अजित पवार के साथ थम गईं ये 4 और जिंदगियां, बॉडीगार्ड, कैप्टन, पायलट, क्रू मेंबर, जानिए सब के बारे में

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती के प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की बुधवार को मौत हो गई. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पुष्टि की कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे में विमान के कैप्टन, को-पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट के साथ-साथ अजित पवार और उनके बॉडीगार्ड की जान गई. अजित पवार के निधन से भारत की राजनीति में शोक की लहर छाई है. बताया जा रहा है कि विमान बारामती के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया. क्रैश के बाद विमान में आग लग गई. अजित पवार और दो क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोग प्लेन में सवार थे. जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई.

बारामती प्लेन क्रैश में किसकी-किसकी गई जान

अजित पवारः महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष

बारामती प्लेन क्रैश में 66 वर्षीय अजित पवार का निधन हो गया. अजित महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता और NCP के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) और एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया. वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे.

विदीप दिलीप जाधव, अजित पवार के बॉडीगार्ड

विदीप दिलीप जाधव महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के वफादार और सतर्क अंगरक्षक (PSO) थे. वे 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और वर्षों से अजित पवार के साथ साये की तरह रहते थे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते थे. विदीप दिलीप जाधव मूल रूप से ठाणे के विटावा इलाके के रहने वाले थे. उनकी गिनती अजित पवार के भरोसेमंद बॉडीगार्ड (PSO) के रूप में की जाती थी. वो एक बेहद सतर्क और अनुशासित पुलिसकर्मी थे.

सुमित कपूर, फ्लाइट के कैप्टन

अजित पवार का जो विमान बुधवार को बारामती में क्रैश हुआ, उसकी कमान कैप्टन सुमित कपूर ही संभाल रहे थे. सुमित कपूर वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े हुए थे. उन्हें 16,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव था. कैप्टन सुमित कपूर कई सालों से एविएशन सेक्टर में सक्रिय थे और हाई-प्रोफाइल यात्रियों की फ्लाइट ऑपरेट कर चुके थे.

शांभवी पाठक, को पायलट

शांभवी पाठक मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थीं. उन्होंने वर्ष 2006 में ग्वालियर एयरफोर्स विद्या भारती स्कूल में कक्षा दो से पढ़ाई शुरू की थी. बचपन का बड़ा हिस्सा ग्वालियर में बीता, जहां से उनके उड़ान के सपनों ने आकार लेना शुरू किया. शांभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) की डिग्री हासिल की. शांभवी बीते 4 साल से इस कंपनी से जुड़ी हुई थी. उन्होंने 2018 से 2019 के बीच न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया.

पिंकी माली, फ्लाइड अटेंडेंट

इस विमान हादसे में फ्लाइड अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई. पिंकी मूल रूप से यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी. लेकिन पिंकी का परिवार लंबे समय से महाराष्ट्र में रहा करता था. पिंकी दिल्ली में स्थित VSR वेंचर्स द्वारा संचालित लियरजेट 46 में अटेंडेंट थीं. पिंकी पिछले पांच साल से फ्लाइड अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी. उन्होंने अपना करियर एअर इंडिया से शुरू किया था और कुछ वर्ष बाद वह एक निजी चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी में काम करने लगी थीं. वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं के साथ उड़ान भर चुकी थी.



