ट्रैविस स्कॉट के मुंबई कॉन्सर्ट में महंगी टिकट लेकर घुसे चोर, 24 मोबाइल और 12 गोल्ड ले उड़े

पुलिस के मुताबिक अब तक 24 मोबाइल फोन और 12 गोल्ड चेन चोरी होने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं.

  • मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट के दौरान कई मोबाइल फोन और सोने की चेन चोरी हुईं
  • अब तक 24 मोबाइल फोन और 12 सोने की चेन चोरी की पुलिस में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं
  • चोरी की वारदातें भीड़-भाड़ वाले इस कॉन्सर्ट में संगठित गैंग द्वारा अंजाम दी गईं
मुंबई:

मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में 19 नवंबर को हुए मशहूर अमेरिकी रैपर और सिंगर ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में भारी चोरी का मामला सामने आया है. कॉन्सर्ट में पहुंचे कई लोगों के महंगे मोबाइल फोन और सोने की चेन गायब हो गईं. पुलिस के मुताबिक अब तक 24 मोबाइल फोन और 12 गोल्ड चेन चोरी होने की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. ताड़देव पुलिस सूत्रो के अनुसार चोरी की ये वारदातें उस दौरान हुईं जब हजारों लोग कॉन्सर्ट में मौजूद थे.

महंगी टिकट लेकर बनते हैं भीड़ का हिस्सा

भीड़ का फायदा उठाकर एक संगठित गैंग ने लोगों को निशाना बनाया.  पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 303(2) और 304 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस सूत्रो के अनुसार ये गिरोह ऐसे बड़े कॉन्सर्ट और भीड़-भाड़ वाले इवेंट्स को टारगेट करता है. ये लोग खुद महंगी टिकटें खरीदकर अंदर घुसते हैं और फिर भीड़ के बीच महंगे iPhones, हाई-एंड Samsung फोन्स और सोने की चेन पर हाथ साफ कर देते हैं. अब तक 24 लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं.

सीसीटीवी खंगालने मेें जुटी पुलिस

इन शिकायतों के मामले में पुलिस का मानना है कि यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी अपने फोन और चेन ढूंढ रहे हैं. पुलिस ने गेट्स और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

