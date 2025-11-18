विज्ञापन
1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली हिडमा कौन है? 10 बड़ी बातों में जानें

नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है. छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के मारे जाने की खबर है. हालांकि आईजी बस्तर सुंदरराज ने कहा है कि उसके मारे जाने की संभावना कम है. बता दें कि 43 वर्षीय हिडमा लंबे समय से सुरक्षाबलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था और कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था. इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ़ राजक्का के भी मारे जाने की खबर है. आइए जानते हैं नक्सली कमांडर मादवी हिडमा से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

  1. हिडमा का जन्म वर्ष 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती इलाके में हुआ था. 
  2. मादवी हिडमा कम से कम 26 सशस्त्र हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसने छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याओं को अंजाम दिया.
  3. वह पीएलजीए (PLGA) बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे माओवादियों की सबसे घातक और खूंखार हमला इकाई माना जाता था.
  4. हिडमा सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा था.
  5. वह भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति में शामिल बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी कमांडर था.
  6. भारत सरकार ने इस कुख्यात नक्सली पर 50 लाख रुपये का बड़ा इनाम घोषित कर रखा था.
  7. हिडमा 2013 के कुख्यात झीरम घाटी नरसंहार (दरभा घाटी) का मास्टरमाइंड था, जिसमें 27 लोग (शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित) मारे गए थे.
  8. वह 2010 के उस घातक दंतेवाड़ा हमले के पीछे भी था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे.
  9. 2017 में हुए सुकमा घात हमले की साजिश भी उसने ही रची थी.
  10. वह 2021 के उस बड़े सुकमा-बीजापुर घात हमले में भी शामिल था, जिसमें 22 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे. हिडमा की मौत सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी सफलता है और इससे बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है.

