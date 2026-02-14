वैलेंटाइन डे पर 'रब ने बना दी जोड़ी': 3.8 फीट की दुल्हन, 4.02 का दूल्हा; सोशल मीडिया से जुड़ा रिश्ता 

विज्ञापन
वैलेंटाइन डे पर मध्य प्रदेश के सिरोंज से आई एक अनोखी शादी की कहानी ने सभी का दिल जीत लिया. 3.8 फीट की रेणुका और 4.02 फीट के प्रतीक सोशल मीडिया के जरिए मिले और छह महीने की बातचीत के बाद जीवनसाथी बने.

Valentine's Day Special Story 2026: वैलेंटाइन डे हमेशा प्यार और भरोसे की कहानियों से जुड़ा रहता है. इस बार मध्य प्रदेश के सिरोंज से आई एक अलग और दिल छू लेने वाली कहानी ने इसे और खास बना दिया. 3.8 फीट की रेणुका और 4.02 फीट के प्रतीक दोनों ने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए आखिरकार वह साथी पा लिया, जिसके साथ वे जीवनभर चल सकें. यह कहानी बताती है कि सच्चा रिश्ता ऊंचाई या दूरी से नहीं, बल्कि नियति और विश्वास से बनता है.

सोशल मीडिया से शुरू हुई कहानी

सिरोंज के नयापुरा की रहने वाली 29 वर्षीय रेणुका नामदेव, जिनकी लंबाई 3.8 फीट है, पढ़ाई में बीए और एमएलबी तक शिक्षित हैं. आत्मनिर्भर और सकारात्मक सोच रखने के बावजूद उनका परिवार उनकी शादी को लेकर चिंतित था, क्योंकि कई रिश्तों में ऊंचाई आड़े आ जाती थी.

काफी कोशिशों और असफलताओं के बाद परिवार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. लगभग छह महीने बाद उन्हें पुणे के 29 वर्षीय प्रतीक धानुक का बायोडाटा मिला, जिसकी लंबाई 4.02 फीट थी. यहीं से दोनों परिवारों की बातचीत शुरू हुई.

हजारों किलोमीटर की दूरी, फिर मुलाकात

प्रतीक और रेणुका अलग-अलग राज्यों से थे, लेकिन जब दोनों परिवार पहली बार मिले, तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यह रिश्ता खास है. लंबाई और जीवन के अनुभव लगभग एक जैसे होने के कारण दोनों को लगा कि उनमें एक स्वाभाविक समझ और सहजता है. परिजन इसे संयोग नहीं, ईश्वर की मर्जी मानते हैं.

वैलेंटाइन डे पर लिए सात फेरे

शुक्रवार देर रात विवाह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ. मंच पर दूल्हा-दुल्हन मुस्कुराते हुए नजर आए. वरमाला, फेरे, आशीर्वाद हर रस्म में उत्साह और भावुकता झलकती रही. फोटोशूट में दोनों के चेहरे पर खुशियों की चमक देखी जा सकती थी.

परिवार की वर्षों पुरानी चिंता खत्म

रेणुका के परिवार ने इस शादी को भगवान का आशीर्वाद बताया. कई वर्षों से चल रही चिंता अब पूरी तरह खुशी में बदल चुकी है. परिजनों का कहना है कि जब किस्मत साथ देती है, तो मुश्किलें खुद-ब-खुद दूर होती चली जाती हैं.

समाज के लिए एक संदेश

यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी है. रिश्ते कद या बाहरी मापदंडों से नहीं बनते. अगर सोच, समझ और विश्वास मेल खा जाए, तो जीवन आसान हो जाता है. वैलेंटाइन डे पर सामने आई यह कहानी यह साबित करती है कि सच्चे रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं, और प्यार वहीं है जहाँ दो दिल एक साथ चलने का फैसला करें.

