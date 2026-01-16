विज्ञापन
MP दौरे पर आएंगे JP नड्‌डा; CM मोहन ने कहा- कटनी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव, खाद पर भी हुई चर्चा

Katni Medical College: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेजों के भूमिपूजन कार्यक्रम जल्द आयोजित होंगे, जिनमें एक कटनी में प्रस्तावित कॉलेज भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के 41 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है.

MP News: MP दौरे पर आएंगे JP नड्‌डा; CM मोहन ने कहा- कटनी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव, खाद पर भी हुई चर्चा

JP Nadda MP Visit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने नड्‌डा को भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज की प्रतिकृति भेंट की. यह प्रतिकृति मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कारीगरों द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्प तकनीक से तैयार की गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सराहते हुए स्वीकार किया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेपी नड्डा को मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया और राज्य में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री 23 जनवरी को मध्यप्रदेश प्रवास पर आएंगे और अगले दिन 24 जनवरी को कटनी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार है, और उनके सहयोग से प्रदेश में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के कारण किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में सफलता मिली है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगातार नए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है और पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है. शासकीय अस्पतालों को निजी मेडिकल कॉलेजों से जोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेजों के भूमिपूजन कार्यक्रम जल्द आयोजित होंगे, जिनमें एक कटनी में प्रस्तावित कॉलेज भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के 41 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिससे न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी सुदृढ़ होगी.

