VIDEO: खिड़की से मंदिर में घुसा चोर, माता रानी को किया प्रणाम, फिर चांदी का 4 किलो का छत्र ले उड़ा

Temple Theft Viral Video: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अति प्राचीन मंदिर में चोरी की ऐसी घटना सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मंगलवार-बुधवार की रात तीन नकाबपोश चोर मंदिर में घुसे, जिनमें से एक चोर खिड़की से अंदर दाखिल हुआ. उसने जूते पहने‑पहने माता रानी के पैर छुए, फिर आराम से लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण और छत्र उतारकर ले गया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

जानकारी के मुताबिक, उज्जैन से करीब 20 किलोमीटर दूर आगर रोड के ग्राम नजरपुर स्थित प्राचीन आशापुरी मां भवानी मंदिर में यह चोरी देर रात करीब 3:15 बजे हुई. सीसीटीवी फुटेज में तीन चोर दिखे, जिनमें से एक सोला पहने हुए खिड़की से मंदिर में घुसा. अंदर पहुंचकर वह जूते उतारने की बजाय सीधे माता रानी के सामने प्रणाम करता दिखाई दिया. इसके बाद वह शांत मन से चांदी के आभूषण उतारने लगा.

लाखों के आभूषण चोरी

सुबह मंदिर कमेटी ने देखा कि माता रानी के गहने गायब हैं. जांच करने पर पता चला कि चोर माता की नथनी, हार और लगभग 4 किलो चांदी का सामान ले गए. चोरी हुए आभूषणों की कुल कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है.

पहले किया प्रणाम फिर चुरा ली 4 किलो चांदी का छत्र



उज्जैन के नजरपुर स्थित प्राचीन आशापुरी मां भवानी मंदिर में तीन नकाबपोश चोरों ने खिड़की से घुसकर करीब 16 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर माता को हाथ जोड़कर नमन करता और फिर 4 किलो चांदी के आभूषण तथा बड़ा… pic.twitter.com/sGwksgt3Mk — NDTV MP Chhattisgarh (@NDTVMPCG) January 28, 2026

इस तरह उतारा चांदी का छत्र

चोर ने पहले माता पर चढ़े चांदी के आभूषण उतारे. फिर सिंहासन के ऊपर लगा बड़ा चांदी का छत्र निकालने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई अधिक होने से उसका हाथ नहीं पहुंचा. इसके बाद वह मंदिर के भीतर रखे दो डिब्बे लेकर आया और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर चढ़ गया. इसी तरीके से उसने रजत छत्र को सावधानी से उतार लिया.

पुलिस जांच में जुटी

घट्टिया थाना प्रभारी करण कुंवाल के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है. डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाकर सर्च कराया गया है. साइबर सेल की मदद से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि चोरों का मार्ग और पहचान दोनों सामने आ सकें.

दो संदिग्ध हिरासत में

पुलिस ने क्षेत्र में पहले हुई चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के शक में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि किसी बड़े नेटवर्क की जानकारी या इस वारदात का सुराग मिल सके. गांव के लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि माता के मंदिर में इस तरह की वारदात बेहद दुखद है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है.