ई-एचआरएमएस लॉन्च: एक क्लिक में पुलिसकर्मी देख सकेंगे अपना सर्विस रिकॉर्ड, जानिए इसके फायदे

E-HRMS launched: मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब सभी पुलिसकर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल होगा. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ई-एचआरएमएस (Electronic Human Resource Management System) को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है. इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों का सर्विस रिकॉर्ड स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया है.

पुलिसकर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड को किया जाएगा डिजिटाइज

एएसपी अभिषेक रंजन ने बताया कि ई-एचआरएमएस के अंतर्गत प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है. अब तक जो सर्विस रिकॉर्ड बुक फॉर्म में संधारित किए जाते थे, उन्हें स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया है. इससे रिकॉर्ड संधारण में होने वाली गलतियों से निजात मिलेगी और डेटा की निरंतरता बनी रहेगी.

एक क्लिक में पुलिसकर्मी देख सकेंगेअपना सर्विस रिकॉर्ड

इस नई व्यवस्था से प्रत्येक पुलिसकर्मी एक क्लिक में अपना सर्विस रिकॉर्ड देख सकेंगे. फिलहाल प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में स्कैनिंग और अपलोडिंग का कार्य प्रगति पर है. जब सभी जिले 100 प्रतिशत ऑनबोर्ड हो जाएंगे, तब पुलिस मुख्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एएसपी रंजन ने कहा कि डिजिटाइजेशन ई-गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कार्य की सटीकता और गति दोनों में वृद्धि होती है. ई-एचआरएमएस के माध्यम से डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी. यह भी स्पष्ट रहेगा कि किस स्तर पर किसने कौन-सी प्रविष्टि की है, जिससे एक डिजिटल ट्रेल तैयार होगी. इससे स्पीड, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी तीनों सुनिश्चित होंगी. इसमें मुख्यालय से जारी आदेश, ऑर्डर से संबंधित प्रविष्टियां भी संबंधित कर्मचारी की प्रोफाइल में स्वयं अपडेट होती रहेंगी.

