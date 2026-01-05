MP में छा गई IAS पति-पत्नी की जोड़ी: एक ने सिवनी में दिखाई इंसानियत, दूसरे की इंदौर में अग्निपरीक्षा

IAS Couple Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश कैडर में पति-पत्नी आईएएस की एक जोड़ी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. वजह है दोनों अधिकारियों के हालिया फैसले और जिम्मेदारियां, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है. एक तरफ सिवनी की जिला कलेक्टर शीतला पटले ने कड़ाके की ठंड में मानवीय फैसला लेकर लोगों का दिल जीत लिया, तो दूसरी ओर इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से दूषित पानी से हुई 16 मौतों के बाद शहर को संभालने की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं.

आईएएस शीतला पटले और क्षितिज सिंघल न सिर्फ अपने कामकाज को लेकर चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और सक्‍सेस स्‍टोरी भी युवाओं के लिए प्रेरणा मानी जा रही है. छोटे शहरों से निकलकर आईएएस बनने तक का उनका सफर यह दिखाता है कि असफलताओं के बावजूद लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

IAS क्षितिज सिंघल, आयुक्त नगर निगम इंदौर

आईएएस अधिकारी क्षितिज सिंघल हाल ही में इंदौर नगर निगम आयुक्त बनाए जाने के बाद सुर्खियों में आए हैं. भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 16 लोगों की मौत और करीब 200 लोगों के बीमार होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी 2026 को बड़ा फैसला लिया. तत्कालीन आयुक्त दिलीप यादव को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ किया गया और उनकी जगह क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई.



उज्जैन का अनुभव, इंदौर की उम्मीद

क्षितिज सिंघल मध्य प्रदेश कैडर के काबिल आईएएस अधिकारियों में गिने जाते हैं. इससे पहले वे उज्जैन में स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े अहम दायित्व संभाल चुके हैं. देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि पर दूषित पानी कांड से लगे दाग को मिटाने के लिए उनकी नियुक्ति को सरकार का एक ‘संकटमोचक कदम' माना जा रहा है. अब इंदौर के भागीरथपुरा ही नहीं बल्‍क‍ि अन्‍य इलाकों में भी लोगों को साफ व स्‍वच्‍छ पेयजल मुहैया करवाना क्षितिज सिंघल की 'अग्‍न‍िपरीक्षा' के समान है.

क्षितिज सिंघल: UPSC में AIR 83

क्षितिज सिंघल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने UPSC 2013 में ऑल इंडिया रैंक 83 हासिल की थी. मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले क्षितिज सिंघल को शुरुआत में ओडिशा कैडर मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी शीतला पटले से शादी के बाद वे ओडिशा से एमपी कैडर में आ गए. Kshitij Singhal (IAS) सागर जिला पंचायत CEO, सिवनी जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त उज्जैन नगर निगम व प्रबंध निदेशक (MD) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पद पर रहे हैं.



शीतला पटले: सिवनी में अलाव की व्यवस्था

इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की पत्नी शीतला पटले वर्तमान में सिवनी की जिला कलेक्टर हैं. मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए उन्होंने 3 जनवरी 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के बड़े चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सूखी लकड़ियों की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग अलाव तापकर ठंड से राहत पा सकें. वन विभाग और ग्राम पंचायत के सहयोग से कई जगहों पर सूखी लकड़ियां उपलब्ध कराई गईं. इस मानवीय पहल की सिवनी सहित पूरे प्रदेश में जमकर सराहना हो रही है.

कौन हैं शीतला पटले?

शीतला पटले कृषि अधिकारी डीएल पटले और शिक्षिका प्रमिला पटले की बेटी हैं. उनके आईएएस बनने पर बालाघाट में भव्य स्वागत हुआ था. छिंदवाड़ा से बालाघाट तक जगह-जगह फूल-मालाओं और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया. सिवनी से पहले वे नरसिंहपुर की जिला कलेक्टर रह चुकी हैं.

क्या LBSNAA से शुरू हुई लव स्टोरी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 नवंबर 1975 को खरगोन जिले में जन्मीं शीतला पटले ने UPSC 2023 में अखिल भारतीय स्तर पर 22वीं रैंक हासिल की थी. यह उनका तीसरा प्रयास था. बताया जाता है कि राजस्थान के क्षितिज सिंघल और मध्य प्रदेश की शीतला पटले की मुलाकात LBSNAA मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, जहां से दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और बाद में दोनों ने शादी कर ली.