आजादी के अफसाने: सन् 1857 का सबसे चतुर रणबांकुरा! गोरिल्ला युद्ध से बरतानिया हुकूमत की हिला दी थी नींव

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है, तो वीरता, बलिदान और संघर्ष के कई नाम हमारे सामने आते हैं. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा योद्धा भी था, जिसने तलवार से ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और रणनीति के दम पर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी. यह योद्धा था 'तात्या टोपे'. सन् 1857 की क्रांति के दौरान जब कई बड़े केंद्र अंग्रेजों के कब्जे में लौट गए थे, तब भी तात्या टोपे हार मानने को तैयार नहीं थे.

उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों को अपना युद्धक्षेत्र बनाया और छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई कि अंग्रेजी सेना महीनों तक उन्हें पकड़ नहीं पाई. तात्या टोपे केवल एक सेनानायक नहीं थे, बल्कि वे उस जज्बे का नाम थे जिसने गुलामी के दौर में आजादी का सपना जिंदा रखा. उनकी शहादत भले ही शिवपुरी की धरती पर हुई, लेकिन उनका संघर्ष आज भी देशभक्ति की अनमोल मिसाल माना जाता है.

नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई के साथ बीता बचपन

तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित येवला में हुआ था. उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था. उनके पिता पांडुरंग राव येवलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे. बाद में परिवार बिठूर में आकर बस गया. यहीं तात्या टोपे का बचपन नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के साथ बीता. बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, अस्त्र-शस्त्र संचालन और सैन्य रणनीति की शिक्षा प्राप्त की, जिसने आगे चलकर उन्हें एक कुशल सेनानायक बनाया.

1857 की क्रांति के सबसे प्रभावशाली सेनापति

1857 का विद्रोह शुरू होने पर तात्या टोपे नाना साहब के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे. उन्होंने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि सैन्य योजनाएं बनाने में भी अहम भूमिका निभाई. कानपुर के संग्राम में तात्या टोपे ने ऐसी रणनीतियां तैयार कीं, जिनकी मदद से अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा. ब्रिटिश सेना के लिए वे सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे और जल्द ही उनका नाम अंग्रेज अधिकारियों के बीच दहशत का कारण बन गया.

कानपुर में अंग्रेजों को दी कड़ी चुनौती

कानपुर की लड़ाई तात्या टोपे के सैन्य कौशल का बड़ा उदाहरण मानी जाती है. नाना साहब के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में उन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी. उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता के कारण अंग्रेजों को कई बार पीछे हटना पड़ा. इस सफलता ने उन्हें क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेताओं में शामिल कर दिया.

ये वहीं फोटो है जब तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी.

गोरिल्ला युद्ध का अद्भुत योद्धा

कानपुर और बाद में ग्वालियर के हाथ से निकल जाने के बाद भी तात्या टोपे ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा. उन्होंने नर्मदा घाटी, मालवा, बुंदेलखंड और राजपूताना के जंगलों में गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की. वे लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे और अचानक हमला करके अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान पहुंचाते थे. उनकी फुर्ती और रणनीति के कारण ब्रिटिश जनरल लंबे समय तक उन्हें पकड़ नहीं सके. यही कारण था कि तात्या टोपे को भारत के शुरुआती और सबसे सफल छापामार युद्ध विशेषज्ञों में गिना जाता है.

रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐतिहासिक साझेदारी

1857 की क्रांति का एक गौरवशाली अध्याय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मित्रता और सैन्य सहयोग भी है. दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर मिलकर संघर्ष किया. उस दौर में यह जोड़ी क्रांति की सबसे मजबूत ताकत मानी जाती थी. तात्या टोपे ने न केवल रानी का साथ दिया, बल्कि कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी युद्ध रणनीति से क्रांतिकारियों को मजबूती भी प्रदान की.

झांसी की घेराबंदी में राहत का प्रयास

मार्च 1858 में जब अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, तब तात्या टोपे लगभग 20 हजार सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए पहुंचे. बेतवा नदी के पास हुए युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनके इस प्रयास ने अंग्रेजी सेना पर दबाव बनाया. इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से सुरक्षित निकलने और कालपी पहुंचने का अवसर मिला.

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ग्वालियर विजय का सुनहरा अध्याय

कालपी के पतन के बाद भी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी. दोनों ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि ग्वालियर के महाराजा सिंधिया की सेना का बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में आ गया. 1 जून 1858 को क्रांतिकारियों ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया. यह 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है. इसी दौरान नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया और विद्रोहियों का मनोबल नई ऊंचाई पर पहुंच गया.

रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध तक डटे रहे

ग्वालियर में जून 1858 के दौरान अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुआ. 17 और 18 जून को लड़ी गई निर्णायक लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं. तात्या टोपे अंतिम समय तक मोर्चे पर डटे रहे. रानी के बलिदान के बाद भी उन्होंने संघर्ष की मशाल बुझने नहीं दी और अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा.

लगातार एक वर्ष से अधिक समय तक अंग्रेजों को छकाने के बाद आखिरकार तात्या टोपे विश्वासघात का शिकार हो गए. 7 और 8 अप्रैल 1859 की मध्यरात्रि को वे शिवपुरी-गुना क्षेत्र के पाड़ोन के जंगलों में विश्राम कर रहे थे. उसी दौरान नरवर के राजा मानसिंह की सूचना पर ब्रिटिश कैप्टन मीड की टुकड़ी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अंग्रेज लंबे समय से उनकी तलाश कर रहे थे और यह गिरफ्तारी उनके लिए बड़ी सफलता मानी गई.

अदालत में भी नहीं झुके तात्या

गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाया. शिवपुरी में आयोजित सैन्य अदालत में तात्या टोपे ने बिना किसी भय के अपना पक्ष रखा. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने केवल अपने स्वामी नाना साहब के आदेशों का पालन किया है. उन्होंने ब्रिटिश अदालत की वैधता को भी स्वीकार नहीं किया. कठिन परिस्थितियों में भी उनका साहस और आत्मविश्वास अडिग रहा.

शिवपुरी में हुई अमर शहादत

15 अप्रैल से 17 अप्रैल 1859 तक मुकदमे की औपचारिकता पूरी की गई और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई. 18 अप्रैल 1859 की शाम करीब 5 बजे शिवपुरी में एक पीपल के पेड़ पर तात्या टोपे को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई. कहा जाता है कि उन्होंने बिना किसी डर के स्वयं फांसी का फंदा अपने गले में डाला. उनका शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका साहस, संघर्ष और देशभक्ति हमेशा के लिए अमर हो गई.