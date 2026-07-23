15 अगस्त पर स्कूलों में होने वाली फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बच्चों के लिए सबसे खास आकर्षण होती है. हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा लुक अपनाए, जो देशभक्ति का संदेश भी दे और सभी का ध्यान भी खींचे. अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ अलग और आसान फैंसी ड्रेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो ये 5 लुक उसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.
महात्मा गांधी का सादगी भरा लुक
महात्मा गांधी का पहनावा हमेशा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का पसंदीदा विकल्प रहा है. सफेद धोती, गोल चश्मा, हाथ में लाठी और कंधे पर खादी का कपड़ा बच्चे को बापू जैसा लुक देगा. यह कॉस्ट्यूम सरल होने के साथ देश को सादगी और अहिंसा का संदेश भी देता है.
डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम बनें प्रेरणा
अगर बच्चा वैज्ञानिक या प्रेरणादायक व्यक्तित्व का किरदार निभाना चाहता है तो डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम का लुक शानदार रहेगा. ग्रे रंग का सूट और सफेद बालों वाली विग से यह लुक आसानी से तैयार किया जा सकता है.
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नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दमदार अंदाज
देशभक्ति और साहस दिखाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गेटअप भी बेहतरीन रहेगा. खाकी वर्दी, टोपी और गोल चश्मा पहनकर बच्चा स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक की झलक पेश कर सकता है.
भगत सिंह का जोशीला रूप
सफेद शर्ट, खाकी पैंट, सिर पर पगड़ी और हल्की मूंछ के साथ भगत सिंह का लुक बच्चों पर खूब जंचता है. इसके अलावा फोटो में दिख रहा किरदार भी आप ले सकते हैं. यह किरदार आज भी देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल माना जाता है.
रानी लक्ष्मीबाई का वीरता भरा अंदाज
छोटी बच्चियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई का लुक सबसे आकर्षक विकल्प हो सकता है. पारंपरिक साड़ी, माथे पर बिंदी और हाथ में तलवार के साथ यह गेटअप न सिर्फ शानदार दिखता है, बल्कि वीरता और नारी शक्ति का संदेश भी देता है.
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