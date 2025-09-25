Sanjay Dutt Mahakal: सालों बाद पूरी हुई संजय दत्त की ये इच्छा, उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद किया खुलासा

MP News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) गुरुवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple Ujjain) पहुंचे. उन्होंने यहां बाबा महाकाल की भस्म आरती (Bhasma Aarti) में हिस्सा लिया और शिव आराधना की. महाकाल के दर्शन के बाद संजय दत्त ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि बाबा ने उन्हें बुलाया और इस अनुभूति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
सालों की कोशिश के बाद पूरी हुई इच्छा
पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आए संजय दत्त ने धोती-कुर्ता पहनकर मंदिर में प्रवेश किया. उन्होंने नंदी हाल में बैठकर करीब 1 घंटे तक शिव की आराधना की. भस्म आरती के बाद उन्होंने चांदी के द्वार से बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया. भस्म आरती का एहसास बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन लगता है यहां कोई शक्ति है. यहां किसी को आने के लिए अपील की जरूरत नहीं है. बाबा जिसे बुलाएंगे वह खुद आ जाएगा. मैं कितने सालों से कोशिश कर रहा था और अब आ पाया हूं.
#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | Actor Sanjay Dutt offered prayers at Mahalakeshwar Temple. pic.twitter.com/webhTB8okm— ANI (@ANI) September 25, 2025
बॉलीवुड और राजनीति के बड़े चेहरे भी महाकाल के भक्त
पिछले कुछ सालों में, बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े सितारों की आस्था बाबा महाकाल के प्रति बढ़ी है. हाल ही में, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आशुतोष राणा, जयाप्रदा, और जाह्नवी कपूर जैसे कलाकार महाकाल का आशीर्वाद लेने आए थे. इससे पहले अक्षय कुमार, सारा अली खान, गोविंदा, सोनू सूद, रवि किशन, साउथ स्टार यश, मनोज वाजपेयी, राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी, रेखा और हनी सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां यहां आ चुकी हैं. सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के कई राजनेता और उद्योगपति भी महाकाल के भक्त हैं. पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर विराट कोहली और एम एस धोनी जैसे क्रिकेटर्स भी बाबा के दर्शन कर चुके हैं.
ऐसे होती है महाकाल की भस्म आरती
महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही पुजारियों ने सबसे पहले बाबा का श्रृंगार उतारा. पंचामृत से पूजन और कर्पूर आरती के बाद भगवान का जल से अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा को भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से दिव्य रूप में सजाया गया. उन्हें सूखे मेवे, फल और मिठाई का भोग लगाया गया और फिर भस्म चढ़ाई गई.
