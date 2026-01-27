Elderly Dragged: बुजुर्ग को बाइक से बांधकर 4 KM घसीटने वाले दबंग दबोचे गए, जानिए कहां भागने के फिराक में थे?

Brutality: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. हैवानियत की हद कहेंगे कि एक बुजुर्ग के हाथों मफलर से बांधकर 4 किमीर तक सड़क पर घसीटा गया, जिससे 60 वर्षीय बुजुर्ग के शरीर पर छिल गए, उसके शरीर की हड्डियां बाहर आ गई. बुजुर्ग की हालत ऐसी थी कि किसी का भी दिल कांप जाए.

बुजुर्ग का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह दंबगों के पुकारने पर नहीं रूका. यह बात दबंगों को नागवार गुजरी. मोटरसाइकिल पर सवार दबंग युवकों ने सिमरिया मेला देखकर घर लौट रहे बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति को सबक सिखाने के लिए फिर जो किया वो किसी का भी रूह कंपा देगा.

जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा पीड़ित बुजुर्ग

रिपोर्ट के मुताबिक दंबगों की दरिंदगी से बुरी तरह घायल बुजुर्ग हुआ जहां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, उधर आरोपी चारो दबंग वारदात के बाद मुंबई भागने की फिराक में थे. अपने एक रिश्तेदार के घर छिपे नाबालिग समेत सभी 4 हैवानों को पुलिस ने गिरफ्तार फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.

हैवानों के मंसूबों पर सेमरिया पुलिस ने पानी फेरा

वारदात की सूचना के बाद सेमरिया पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 4 मुख्य आरोपियों और उनको शरण देने वाले रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया. घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सेमरिया के मेन मार्केट में चारों दबंगों का जुलूस निकाला, ताकि आम आदमी के मन में खौफ खत्म हो सके.

ये भी पढ़ें-Viral Video: घर के बाहर शराब पीने से रोका, तो पड़ोसी ने निकाल लिया गन, फायरिंग करते सीसीटीवी में हुआ कैद

एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि परेशान करने के इरादे से दबंगों ने पीड़ित का रास्ता रोका. बुजुर्ग ने जब अनसुना कर साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ गया, तो दबंगों को यह अपमान लगा, फिर उन्होंने बुजुर्ग के साथ जो किया, उसकी गिनती किसी भी दुनिया में गुनाह-ए-अजीम होगी.

साइकिल से मेला देखकर गांव लौट रहे थे बुजुर्ग

दरअसल, घटना वाले दिन 60 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति साइकिल से सेमरिया मेला देखकर गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में खड़े दबंगों ने उन्हें रोका. बुजुर्ग नहीं रुके, तो दंबगों ने साथ लाए मफलर से बुजुर्ग के हाथों को अपनी बाइक से बांध दिया और फिर सड़क पर घसीटने हुए पीड़ित को 4 किमी के बाद बुरी तरह जख्मी बुजुर्ग को छोड़कर फरार हो गए.

बुजुर्ग को सबक सिखाने के लिए जानलेवा हमला

पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग के अनसुना किए जाने से दबंगों का अहम जग गया. बदला लेने के लिए दबंगों ने बुजुर्ग का पीछा किया और कुछ दूरी पर जबरन पकड़ लिया. फिर साथ लाए मफलर से बुजुर्ग के हाथों को मोटरसाइकिल से बांधकर घंटों तक घसीटते रहे.दबंगों की इस क्रूरता ने बुजुर्ग को लगभग अधमरा कर दिया.

ये भी पढ़ें-200 बारातियों को लेकर घर के बाहर खड़ा था दूल्हा, इधर दुल्हन ने पी लिया जहर, बिना शादी लौटा दूल्हा

मोटरसाइकिल से बंधे लाचार लक्ष्मण प्रजापति सड़क पर घंटों घिसटते रहे, जिससे उनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं. लगातार घिसटने से उनके हाथों की त्वचा फट गई. उनके हाथों की हड्डियां तक बाहर झांकने लग गई. फिलहाल बुजुर्ग अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्षरत हैं.

पुलिस की सतर्कता से सलाखों के पीछे पहुंचे दंबग

उल्लेखनीय है पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए गए बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है. पुलिस की सतर्कता से दबोचे गए तीन युवक और एक नाबालिग सलाखों के पीछे जा चुके हैं. अब पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है.

ये भी पढ़ें-प्रेमी की बाहों में देख लिया था, इसलिए कलयुगी मां ने मासूम बेटे को मार डाला, अब कोर्ट ने सुनाई सजा