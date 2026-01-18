विज्ञापन
भोपाल में OBC-SC-ST महासम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों और प्रमुख संतों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए. महिलाओं पर की गई टिप्पणी और अपशब्दों के इस्तेमाल से मामला और गंभीर हो गया, जिससे मध्यप्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है.

पूर्व MLA आरडी प्रजापति के व‍िवाद‍ित बोल-'कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाना चाहिए'

RD Prajapati Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर सियासी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है. भेल स्थित दशहरा मैदान में OBC, SC और ST संगठनों के संयुक्त महासम्मेलन के दौरान छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का भाषण विवादों में घिर गया.

यह महासम्मेलन IAS अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांगों को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच से दिए गए बयानों ने पूरे आयोजन की दिशा ही बदल दी. उन्‍होंने कथावाचकों, मह‍िलाओं पर अभद्र ट‍िप्‍पणी की. यह भी कहा क‍ि 1950 में बाबा साहेब अंबेडकर ने सभी रानियों की नसबंदी कर दी थी अब कोई राजा नही होगा. 

 आरडी प्रजापति ने अपने फेसबुक पर कार्यक्रम का वीड‍ियो शेयर करते हुए ल‍िखा क‍ि 'आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा जायस भीम आर्मी आजक्स अपेक्स के संयुक्त बैनर तले भेल दसहरा मैदान भोपाल मे आयोजित संबिधान बचाओ, आरक्षण बचाओ विशाल जनसभा में IAS संतोष वर्मा जी के समर्थन में एवं पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए एवं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए ओबीसी sc st संयुक्त मोर्चे द्वारा आयोजित संविधान बचाओ जन आक्रोश सम्मेलनको सम्बोधित किया.

कथावाचकों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी

पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को निशाने पर लेते हुए मंच से ऐसा बयान दिया, जिसे लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई है. उन्होंने कथावाचकों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि “ऐसे कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाना चाहिए.”
इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में भी असहजता देखी गई.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर सीधा हमला

अपने भाषण के दौरान आरडी प्रजापति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य को लेकर भी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें “अंधाचार्य” कह दिया. इस टिप्पणी के बाद धार्मिक संगठनों और संत समाज में नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है. पूर्व विधायक यहीं नहीं रुके. उन्होंने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महिलाओं के अपमान के लिए कुछ बाबा जिम्मेदार हैं और इन्हीं लोगों के बयानों से समाज में गलत संदेश जा रहा है.

अपशब्दों के इस्तेमाल से बढ़ी सियासी गर्मी

भाषण के दौरान आरडी प्रजापति ने कई बार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. राजनीति और धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति की बात से दूरी बनाना समाज को कमजोर करता है. उनके इस पूरे भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

