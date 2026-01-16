Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल गांधी का इंदौर दौरा; पटवारी-ताई की मुलाकात, दूषित पानी से मौतों पर उठे सवाल

Rahul Gandhi Indore Visit: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कहा है कि इंदौर (Indore) में दर्द का लंबा दौर दिखा रहा पानी अब प्रदेश की परेशानी भी बन सकता है. "सरकारी सच" की यह नई शक्ल शिवराज के "संदिग्ध संकल्प" व मोहन के मंसूबों में छुपे "जानलेवा जज़्बों" की मुखर गवाही है. 25 साल के "जनमत" को पानी के साथ जहर दे रही बीजेपी की आंख में शर्म का पानी शेष हो, तो अशुद्ध के विरुद्ध तत्काल युद्ध शुरू करे. क्योंकि, अब बीजेपी के भरोसे निर्दोष नागरिकों का भाग्य नहीं छोड़ सकते. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद पीड़ितों का हाल जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं. राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की.
इंदौर में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई।— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) January 16, 2026
कल नेता प्रतिपक्ष आदरणीय @RahulGandhi जी इंदौर आ रहे हैं। वे दूषित पानी से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और उन्हें संबल प्रदान करेंगे।
मध्य प्रदेश के हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिले, इसी… pic.twitter.com/YmUTG7q7Gs
ताई से हुई दूषित पानी पर चर्चा
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निवास पर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर भी बातचीत की.
आज इंदौर में पूर्व सांसद आदरणीय ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी के निवास पर सौजन्य मुलाकात कर इंदौर में चल रही दूषित पानी की त्रासदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। pic.twitter.com/etZswc5MlR— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) January 16, 2026
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा नेता से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुमित्रा महाजन से बात होती रहती है. आज हमने इंदौर शहर की स्थिति पर चर्चा की. आज एनजीटी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 70 प्रतिशत पानी दूषित है और पीने योग्य नहीं है, इस पर चर्चा हुई. मध्य प्रदेश और इंदौर के लोगों को साफ पानी मिले, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए.
Indore Dirty Water: जहरीले पानी की ग्राउंड रिपोर्ट ; नेता प्रतिपक्ष का सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार पर सवाल
कांग्रेस राजनीतिक दल होने के नाते अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है. शुद्ध पानी मिले इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे. पानी का सोशल आडिट होना चाहिए. आमजन को शुद्ध पानी मिले इसकी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी. गंदा पानी पीने से बीमारियां हो रही है, यह साइलेंट जहर है.
Indore Dirty Water Deaths: हर मौत कष्टदायक; CM ने कहा- आंकड़ों में नहीं पड़ेंगे, सभी प्रभावितों को मिलेगी राहत
बीते दिनों भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग अब भी उपचाररत हैं. कांग्रेस का आरोप है कि जल आपूर्ति के लिए हुए काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और राज्य के बड़े हिस्से में भी लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है. दूसरी ओर राज्य सरकार ने दूषित पानी की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई भी की. जिसमें कई अफसरों को निलंबित किया गया है, तो वहीं तबादले भी हुए है. फिलहाल मामले की जांच भी जारी है.
यह भी पढ़ें : Indore Deaths: 2019 में ही हो गया था इंदौर के 'जहर' का खुलासा; नेता प्रतिपक्ष ने CAG रिपोर्ट का दिया हवाला
यह भी पढ़ें : MP दौरे पर आएंगे JP नड्डा; CM मोहन ने कहा- कटनी में मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव, खाद पर भी हुई चर्चा
यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana 32th Installment: इंतजार खत्म ! लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आज होगी जारी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 1500-1500 रुपये
यह भी पढ़ें : IPS Service Meet 2026: पुलिस को सलाम; CM मोहन का ऐलान, 7500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, प्रमोशन जल्द
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं