20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस; शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पश्चिम बंगाल और MP के किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

PM Kisan 23rd Installment: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए 20 जून का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह राशि खरीफ सीजन की बुआई से ठीक पहले किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी. साथ ही पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में देशभर में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल के हुगली से किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री : शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. दोपहर 3:45 बजे आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशभर के किसानों से संवाद भी करेंगे. इस दौरान करोड़ों किसानों के खातों में सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी.

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस बार देशभर के करीब 9.5 करोड़ किसानों को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन चुकी है.

मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में आएंगे ₹1,634.88 करोड़

मध्यप्रदेश के किसानों को भी 23वीं किस्त का बड़ा लाभ मिलेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार प्रदेश के 81 लाख 67 हजार 213 किसानों के खातों में 1,634 करोड़ 88 लाख रुपये भेजे जाएंगे. उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 33,721 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है.

पश्चिम बंगाल के किसानों को भी बड़ा फायदा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को पहली बार व्यापक स्तर पर लाभ मिलने जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य के 44 लाख 42 हजार पात्र किसानों के खातों में लगभग 885 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे.

देशभर में मनेगा ‘पीएम किसान उत्सव दिवस'

23वीं किस्त जारी होने के अवसर पर पूरे देश में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा. इसके तहत ये आयोजन व कार्यक्रम निर्धारित हैं.

731 कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यक्रम

113 आईसीएआर संस्थानों में आयोजन

कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम

जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष आयोजन

मंडियों, PACS और FPO में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि करीब 46 लाख किसान विभिन्न स्थानों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

MSP पर खरीदी को लेकर बड़ा फैसला

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना के अंतर्गत कई राज्यों को दलहन फसलों की खरीदी की अनुमति दी है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं. इन राज्यों में मूंग, मसूर और उड़द की फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा.

अल नीनो और कमजोर मानसून से निपटने की तैयारी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अल नीनो की संभावित परिस्थितियों और मानसून में देरी की आशंका को लेकर सतर्क है. उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें हो रही हैं. प्रभावित हो सकने वाले जिलों की पहचान की गई है. कंटीजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं. कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की व्यवस्था की जा रही है. आवश्यक बीज और कृषि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. सरकार का प्रयास है कि किसानों को किसी भी स्थिति में नुकसान न उठाना पड़े.

पराली प्रबंधन पर भी फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार पराली प्रबंधन के लिए पहले से तैयारी की जा रही है. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े. उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग जैविक खाद, पशु चारे, बायो-सीएनजी और ऊर्जा उत्पादन जैसे कार्यों में किया जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिल सकती है.

किसानों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायत या अन्य निर्धारित स्थलों पर आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रमों में भाग लें और प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ें. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने वाली देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और आने वाली 23वीं किस्त खरीफ सीजन की तैयारियों में किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी.

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