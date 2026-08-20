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पिघल गई समुद्र के अंदर बर्फ की ‘दीवार’! गर्म होती धरती ने खोल दिया हजारों व्हेल के लिए नया रास्ता

व्हेल गर्मियों में तट के पास ग्रीनलैंड के ऐसे समुद्री इलाकों में खाना खाती मिलीं, जहां अब बर्फ नहीं है. 2006 से पहले व्हेल इस इलाके में नहीं मिलती थी, क्योंकि समुद्र की बर्फ ने उन्हें रोक रखा था.

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पिघल गई समुद्र के अंदर बर्फ की ‘दीवार’! गर्म होती धरती ने खोल दिया हजारों व्हेल के लिए नया रास्ता
गर्म होती धरती ने खोल दिया हजारों व्हेल के लिए नया रास्ता (फोटो- फर्नांडो उगारते)

जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है, धरती गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं. इन सबकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, जो सोचना भी मुश्किल था. जानकारी जाने आई है कि पूर्वी ग्रीनलैंड से समुद्री बर्फ गायब हो रही है, जिससे विशाल व्हेल मछलियों को उन इलाकों में जाने का मौका मिल रहा है जहां वे पहले नहीं पहुंच पाती थीं. इसे ऐसे समझिए कि समुद्र के अंदर बनी बर्फ की दीवार खत्म हो गई है और जहां ये व्हेल मछलियां नहीं जाती थी, वहां जाने लगी हैं.

यह नतीजा कई दशकों तक चली एक रिसर्च से सामने आया है. इस दौरान वैज्ञानिकों ने दुनिया की सैकड़ों बड़ी व्हेल मछलियों को देखा और उनकी वीडियो भी बनाई. इनमें हंपबैक, मिंक और फिन व्हेल शामिल हैं. ये व्हेल गर्मियों में तट के पास ऐसे समुद्री इलाकों में खाना खाती मिलीं, जहां अब बर्फ नहीं है. पहले ये समुद्री जीव इस इलाके में नहीं मिलते थे, क्योंकि समुद्र की बर्फ ने उन्हें तट के पास आने से रोक रखा था. लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र गर्म हो रहा है और बर्फ पिघल रही है. इसके चलते इन व्हेल ने खुद को इस बदले हुए माहौल के हिसाब से ढाल लिया है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक इसे गर्मियों में होने वाली आर्कटिक की खाने की होड़ बता रहे हैं. यह पूर्वी ग्रीनलैंड के समुद्री माहौल में आए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है.

20 साल में सबकुछ बदल गया

यह बदलाव बहुत बड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार 2006 तक इस इलाके में जहाज से किए गए सर्वे में एक भी हम्पबैक व्हेल नहीं दिखी थी. इसके बाद 2007 में सात हम्पबैक व्हेल देखी गईं और 2024 तक, इन विशाल व्हेल को जहाज से 150 बार देखा गया. रिसर्चर्स ने 2015 और 2024 की गर्मियों में पूर्वी ग्रीनलैंड के तट पर बेलिन व्हेल- जिसमें फिन, मिन्के और हम्पबैक व्हेल शामिल हैं- का पहला व्यवस्थित हवाई सर्वे किया.

उन्होंने इस जानकारी को सैटेलाइट-टैग की गईं 15 व्हेल के रास्तों और इनुइट शिकारियों के बयानों के साथ मिलाया. इन सबसे मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनी जिसे इस रिसर्च के मुख्य रिसर्चर प्रोफेसर मैड्स पीटर हेडे-जॉर्गेनसेन ने "पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा बदलाव" कहा है, अनुमान है कि 2024 की गर्मियों में ग्रीनलैंड सागर में लगभग 4,000 हम्पबैक व्हेल, 6,000 फिन व्हेल और 6,000 मिंके व्हेल आईं.

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