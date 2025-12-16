पन्ना टाइगर रिजर्व: अचानक दो बाघों के बीच फंसी कलेक्टर की जिप्सी, फिर हुआ कुछ यूं ... वीडियो होने लगा वायरल

Panna Collector Usha Parmar: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोमांच से भरा वीडियो सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के मुताबिक, जिला कलेक्टर उषा की टीम की चल रही जिप्सी जंगल के बीच अचानक दो बाघों के बीच फंस गई. जंगल की खामोशी के बीच अचानक गूंजती बाघ की आवाजें किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही थी.

पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघ के बीच फंसी कलेक्टर मैडम

दरअसल, पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में प्रशासनिक टीम जंगल सफारी पर निकली थी. इस टीम में जिला कलेक्टर उषा परमार, जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम पन्ना, तहसीलदार और अन्य अधिकारी शामिल थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.