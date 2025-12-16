विज्ञापन
पन्ना टाइगर रिजर्व: अचानक दो बाघों के बीच फंसी कलेक्टर की जिप्सी, फिर हुआ कुछ यूं ... वीडियो होने लगा वायरल

Collector & Tiger Face to Face: पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए अधिकारियों की टीम निकली थी. इसी दौरान जिला कलेक्टर उषा परमार समेत प्रशासनिक टीम की जिप्सी अचानक दो बाघों के बीच फंस गई.

Panna Collector Usha Parmar: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोमांच से भरा वीडियो सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के मुताबिक, जिला कलेक्टर उषा की टीम की चल रही जिप्सी जंगल के बीच अचानक दो बाघों के बीच फंस गई. जंगल की खामोशी के बीच अचानक गूंजती बाघ की आवाजें किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही थी. 

पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 बाघ के बीच फंसी कलेक्टर मैडम

दरअसल, पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में प्रशासनिक टीम जंगल सफारी पर निकली थी. इस टीम में जिला कलेक्टर उषा परमार, जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम पन्ना, तहसीलदार और अन्य अधिकारी शामिल थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 

बाघ को करीब देख अधिकारियों की ठम गई सांसे

जंगल के बीच चल रही जिप्सी अचानक दो बाघों के बीच फंस गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाघ जिप्सी के आगे खड़ा है और दूसरा पीछे... पल भर में माहौल बदल गया और गंभीर हो गया. गाड़ी के भीतर बैठे अधिकारियों की सांसें थम सी गईं. लेकिन इन अधिकारियों न तो कोई हड़बड़ी दिखाई...न कोई शोर नहीं मचाया. बस पूरी सतर्कता और संयम के साथ इस हालात का सामना करने लगें.

हर कोई बाघों की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था. जरा सी भी गलती बड़ा खतरा बन सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने समझदारी दिखाई. बिना किसी जल्दबाजी के सभी वहीं रुके रहे और हालात के सामान्य होने का इंतजार किया.

खास हलचल न देख... बाघ ने छोड़ा रास्ता 

कुछ देर बाद बाघों ने रास्ता छोड़ दिया. जैसे ही जंगल ने फिर से राहत की सांस ली, जिप्सी को धीरे-धीरे आगे बढ़ा. गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हादसा नहीं हुआ. यह वहां फंसे लोगों के अनुभव और सतर्कता का ही नतीजा था. इस डर और रोमांच से भरे पल को टीम के कुछ सदस्यों ने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रहा है.

