नीमच के कलाकार का कमाल; चाय से बनाई PM मोदी की पेंटिंग, 12 साल की इन उपलब्धियों को किया चित्रित

PM Modi Tea Portrait: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के कुचरोद गांव के युवा कलाकार राहुल कुमार लोहार (Rahul Lohar) अपनी अनूठी कला के कारण चर्चा में हैं. राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष पेंटिंग तैयार की है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पारंपरिक रंगों से नहीं बल्कि चाय का उपयोग करके बनाया गया है. इस कलाकृति में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन सफर के साथ-साथ उनके पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले राहुल की यह रचनात्मक पहल लोगों को आकर्षित कर रही है. कला प्रेमियों का मानना है कि यह पेंटिंग न केवल कलात्मक प्रयोग का उदाहरण है, बल्कि प्रेरणा, नवाचार और समर्पण का भी प्रतीक है.

चाय बनी कला का माध्यम

आमतौर पर कलाकार अपनी पेंटिंग तैयार करने के लिए रंगों और ब्रश का उपयोग करते हैं, लेकिन राहुल कुमार लोहार ने अपनी रचनात्मक सोच से अलग राह चुनी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाने के लिए चाय को ही रंग के रूप में इस्तेमाल किया. राहुल का कहना है कि वह कुछ ऐसा करना चाहते थे, जो सामान्य पेंटिंग से अलग हो और लोगों को सोचने पर मजबूर करे. इसी सोच ने उन्हें चाय से पेंटिंग बनाने की प्रेरणा दी.

PM Modi Tea Portrait: पीएम मोदी की फोटो

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मोदी के जीवन और संघर्ष से मिली प्रेरणा

राहुल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, मेहनत और सेवा की मिसाल है. उनके शुरुआती जीवन और आम पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की यात्रा ने उन्हें प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि चाय को माध्यम के रूप में चुनने के पीछे भी यही सोच थी. चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती जीवन में चाय से जुड़ी कहानियां अक्सर चर्चा में रही हैं, इसलिए उन्होंने चाय से ही उनका चित्र तैयार कर सम्मान व्यक्त करने का प्रयास किया.

पेंटिंग में दिखीं 12 प्रमुख उपलब्धियां

राहुल की यह कलाकृति केवल एक पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की विभिन्न उपलब्धियों और योजनाओं को भी स्थान दिया गया है. राहुल ने इन योजनाओं और उपलब्धियों को कलात्मक रूप में चित्रित करते हुए एक ही फ्रेम में समेटने का प्रयास किया है.

राम मंदिर

चंद्रयान मिशन

जी-20 शिखर सम्मेलन

स्वच्छ भारत अभियान

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री आवास योजना

वंदे भारत ट्रेन

मेक इन इंडिया

आयुष्मान भारत

डिजिटल इंडिया

आत्मनिर्भर भारत

PM Modi Tea Portrait: तस्वीर बनाते हुए राहुल लोहार

Photo Credit: IANS

सोशल मीडिया पर ग्रामीण प्रतिभा की चर्चा

कुचरोद गांव के रहने वाले राहुल कुमार लोहार लंबे समय से कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है. उनकी इस अनूठी कलाकृति को स्थानीय स्तर पर काफी सराहना मिल रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा कर रहे हैं.

अपनी जड़ों से जुड़े रहें : राहुल

कला प्रेमियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि राहुल का काम युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने यह साबित किया है कि यदि सोच नई हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य किए जा सकते हैं. राहुल का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन संघर्ष और सफलता का ऐसा उदाहरण है, जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है.

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