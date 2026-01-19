विज्ञापन
MP Weather: सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी, 3.7 डिग्री तक गिरा तापमान; जानिए कैसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है, कई जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे गिर गया है. शहडोल में सबसे कम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया. राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री रहने की संभावना है.

MP Weather: सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी, 3.7 डिग्री तक गिरा तापमान; जानिए कैसा रहेगा मौसम

Madhya Pradesh Cold: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है. राज्य में सोमवार को पारा 3.7 डिग्री तक गिर गया. सर्द हवा चलने से भी शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है. कई जिलों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री से नीचे गिर गया. एमपी के भिंड, ग्वालियर, सतना, दतिया, शहडोल और कटनी जिला सहित  अन्य इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला. वहीं, राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान  27 डिग्री डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आने वाले कुछ दिनों में राज्य में कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में इसी सप्ताह हल्की बारिश की भी संभावना जताई है. राज्य के मैहर, कटनी, ग्वालियर-चंबल, अनूपपुर वाले जिलों में ठंडी हवाएं चल रही हैं. शहडोल में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा गिरकर 3.7 डिग्री तक पहुंच गया. उसके बाद खजुराहो, उमरिया रीवा और पचमढ़ी जैसे जिले ठंड का सामना कर रहे हैं.

इंदौर में न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया और अधिकतम 27 डिग्री रह सकता है. ग्वालियर में न्यूनतम पारा 9 और सतना में 10 डिग्री दर्ज किया, जबकि अधिकतम 25 और 28 रह सकता है.

शहडोल में गिरा तापमान

शहडोल जिले में बीती रात ठंड में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सुबह होते ही तेज ठंड हवा शुरू हो गई. प्रदेश में इस सीजन में करीब 20 दिन शहडोल का तापमान सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया था. शहडोल में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री तक गिर गया. दिन भर तेज धूप के बावजूद शाम होते ही शीतलहर और ठंड तेज हो जाती है. हड्डियों को जमाने वाली ठंड में सुबह लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है.

कटनी में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या हुई कम

कटनी जिले में ठंड का दौर जारी है, जिसका असर अब आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है. कटनी साउथ स्टेशन के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक में निकले लोग अब सिर में टोपी, हाथ में दस्ताना और गर्म कपड़े पहनकर ही निकल पा रहे है. ठंड के असर से सड़कों में एक दो लोग ही नजर आ रहे हैं.

पिछले 20 दिनों से मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला ने बताया कि ठंड के कारण वह पूरी तरह गर्म कपड़े पहनकर निकल रही है. सुबह ओस पड़ रही है, जिससे ठंड बढ़ी है और ठंड से लोगों की संख्या भी कम हुई है. इसलिए सड़कों में लोग कम दिखाई दे रहे है.

