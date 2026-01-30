विज्ञापन
MP में कार गिरफ्तार, पुल‍िस थाने में हथकड़ी लगाकर खड़ी की, वीड‍ियो वायरल

मध्‍य प्रदेश जबलपुर के लार्डगंज थाना परिसर में एक कार को हथकड़ी से बांधने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. नशे में वाहन चलाने के आरोपी चालक की जब्त कार को सुरक्षा कारणों से कुछ देर हथकड़ी लगाई गई, जिसका वीडियो अब चर्चा में है.

MP में कार गिरफ्तार, पुल‍िस थाने में हथकड़ी लगाकर खड़ी की, वीड‍ियो वायरल

मध्‍य प्रदेश के जबलपुर शहर के लार्डगंज थाना परिसर में खड़ी एक कार इन दिनों लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल का विषय बनी हुई है. वजह यह है कि आमतौर पर अपराधियों के हाथों में पहनाई जाने वाली हथकड़ी इस बार एक कार को पहनाई गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

थाना परिसर में हथकड़ी से बंधी कार

लार्डगंज थाना परिसर में खड़ी इस कार को हथकड़ी से बांधा गया था. जिसने भी यह नजारा देखा, वह पहले तो चौंका और फिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका. लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर कार को हथकड़ी पहनाने की नौबत क्यों आई. 

पुलिस का पक्ष क्या है?

पुलिस से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो शुरुआत में कोई स्पष्ट और ठोस जवाब सामने नहीं आया. बाद में पुलिस ने बताया कि उक्त कार को नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालक के साथ पकड़ा गया था. सुरक्षा की दृष्टि से कार को कुछ समय के लिए हथकड़ी से बांधकर रखा गया था, बाद में उसमें जंजीर लगा दी गई. 

सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई

हालांकि सवाल यह उठता है कि जब लार्डगंज थाना एक सुरक्षित परिसर है और वहां पहले से कई वाहन बिना किसी जंजीर या हथकड़ी के कई दिनों से खड़े हैं, तो फिर इस विशेष कार के लिए इतनी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई.

सीएसपी रितेश शिव का बयान

जबलपुर सीएसपी रितेश शिव ने बताया कि लार्डगंज थाना से वीडियो संज्ञान में आया है. थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि चालक रात को शराब पीकर कार चला रहा था. चालक रतनकुमार, निवासी धमोह नाका, के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने की कार्रवाई की गई है. कार को जब्त कर थाने में खड़ा किया गया था. पुलिसकर्मी ने सुरक्षा के लिहाज से कुछ देर के लिए कार में हथकड़ी लगाई थी.

