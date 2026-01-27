नियद नेल्लानार गांवों के 14 ग्रामीणों की जिंदगी में लौटी रोशनी; नक्सल प्रभावित क्षेत्राें में नई दृष्टि

Niyad Nellanar Villege: सुकमा (Sukma) जिले के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों (Naxal Affected Village) में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है. नियद नेल्लानार (Niyad Nellanar Yojana यानी आपका अच्छा गांव) योजना के तहत जिले के 14 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन (Cataract Surgery) कर उन्हें नई दृष्टि मिली है. यह पहल शासन के सुशासन और अंत्योदय के लक्ष्य को जमीनी रूप देते हुए सुदूर गांवों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास है.

अंदरूनी गांवों से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा भरोसा

कोंटा विकासखंड के मुकर्रम, पटेलपारा, सरपंचपारा और किस्टाराम जैसे बेहद अंदरूनी और पहुंचविहीन गांवों में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविरों के दौरान मोतियाबिंद पीड़ित मरीजों की पहचान की गई थी. इन सभी चयनित 14 मरीजों को जिला प्रशासन ने विशेष वाहन उपलब्ध कराकर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनका सफल सर्जिकल उपचार किया गया.

ऑपरेशन के बाद सुरक्षित वापसी और विशेष देखभाल

ऑपरेशन पूरा होने के बाद मरीजों को जगरगुंडा और किस्टाराम से सुरक्षित रूप से सुकमा जिला अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बेहतर रिकवरी और फॉलो-अप के लिए उन्हें चार दिनों तक विशेषज्ञ निगरानी में रखा जाएगा. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से मरीजों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है.

योजना के प्रभाव का साक्षात उदाहरण

नियद नेल्लानार योजना का उद्देश्य केवल कागज़ी दावों से आगे बढ़कर दूर-दराज के वनांचलों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना है. इस सफल उपचार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहल का सीधा लाभ अब उन ग्रामीणों को मिल रहा है, जो वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे. मरीजों और उनके परिजनों ने इस प्रयास के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया है.

