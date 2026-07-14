स्कूल के सामने से बच्चे का अपहरण, बाइक पर आए दो बदमाश उठाकर ले गए, CCTV में कैद वारदात

मुरैना शहर में एक तीन साल के मासूम के कथित अपहरण की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है. स्कूल की छुट्टी के बाद जब बच्चा बाहर निकला, तभी बाइक पर आए दो युवक उसे अपने साथ लेकर चले गए. हैरानी की बात यह है कि बच्चा उन लोगों को पहचानता हुआ दिखाई दिया और बिना किसी विरोध के उनके साथ चला गया. स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिस फुटेज के आधार पर बच्चे की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है.

स्कूल के बाहर से अचानक गायब हुआ मासूम

घटना मुरैना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गायत्री कॉलोनी की है. यहां रेनबो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला तीन वर्षीय कार्तिक यादव, जिसे परिवार में चीकू के नाम से भी बुलाया जाता है, रोज की तरह स्कूल पहुंचा था. स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह बाहर निकला, लेकिन कुछ ही देर बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार बाइक पर आए दो युवक उसे अपने साथ लेकर चले गए. इसके बाद बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे परिजनों और स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

स्कूल और आसपास की गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में बच्चे को ले जाने की घटना रिकॉर्ड हुई है. फुटेज में देखा गया कि बच्चा दो युवकों के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नानी के पहुंचने से पहले ले गया व्यक्ति

रेनबो पब्लिक स्कूल के संचालक नीरज शिवहरे के मुताबिक, कार्तिक की नानी उसे लेने स्कूल आने वाली थीं. लेकिन उनके पहुंचने से करीब दो मिनट पहले ही एक व्यक्ति बच्चे को अपने साथ ले गया. स्कूल संचालक ने बताया कि उस व्यक्ति ने बच्चे को उसके असली नाम और घर के नाम ‘चीकू' से बुलाया था. बच्चे ने भी उसे पहचान लिया और खुशी से उसके गले लग गया. इसी वजह से स्कूल स्टाफ को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ और उन्हें लगा कि कोई परिचित व्यक्ति बच्चे को लेने आया है.

नाना-नानी ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा

जब बच्चे की नानी उसे लेने स्कूल पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि बच्चा पहले ही किसी के साथ जा चुका है. यह जानकारी मिलते ही परिवार के लोग घबरा गए और स्कूल में हंगामा हो गया. इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

पारिवारिक विवाद के एंगल पर भी जांच

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि बच्चे के माता-पिता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. बच्चे की मां आगरा में रहती हैं, जबकि पिता मुंबई में निवास करते हैं. पुलिस इसी वजह से पारिवारिक विवाद के पहलू को भी गंभीरता से जांच रही है. अधिकारियों का मानना है कि घटना के पीछे कोई परिचित या रिश्तेदार भी हो सकता है. हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात नहीं कही है.

पुलिस जुटी बच्चे की तलाश में

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवकों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही बच्चे के परिवार और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित तलाशने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है और लोग मासूम की सकुशल वापसी की दुआ कर रहे हैं.