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एमपी में 10 दिन लेट है मानसून, IMD ने बताया कब तक आएगा; आज कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में अब कुछ दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है. हालांकि प्री-मानूसन की बारिश राज्य के कई जिलों में हो जा रही है.

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एमपी में 10 दिन लेट है मानसून, IMD ने बताया कब तक आएगा; आज कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
25 जून तक मानसून दे सकता है दस्तक.
IANS

Monsoon Update 2026: मध्य प्रदेश में लोगों को अभी मानसून का इंतजार करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून राज्य में 25 जून को दस्तक दे सकता है. बताया जा रहा है मानसून इस बार 10 दिन देर से है. राहत की बात यह है कि प्री-मानसून आ चुका है, जिस वजह से राज्य में बारिश हो जा रही है. इसी वजह से आज कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने आज आगर-मालवा और सीहोर जिले में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

यहां बारिश का अलर्ट

इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़़, विदिशा, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास,नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में रहेगी धूप

सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन में तेज धूप खिलने की संभावना है.

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हरप्रीत कौर रीन
संवाददाता
हरप्रीत कौर रीन मध्यप्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीयता और बेबाक पत्रकारिता का पर्याय हैं। खबरों की तह तक जाकर, बारीकियों और सच्चाई के साथ उ... और पढ़ें
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