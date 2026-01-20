कोरिया शहर के बीच मिला दवाइयों का जखीरा, आसपास खेलते मिले बच्चे; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के बीचोबीच बड़ी मात्रा में दवाइयां खुले में बिखरी हुई मिलीं. यह जगह घनी आबादी वाले इलाके के बीच है, जहां रोजाना बच्चों की आवाजाही रहती है. इन दवाइयों के बीच छोटे बच्चे खेल रहे थे और वह दवाइयों के डिब्बों को भी उठा रहे थे, इसने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और चिंता बढ़ा दी.

दवाओं के डिब्बों पर साफ तौर पर 2027 तक की एक्सपायरी डेट दर्ज थी, जिससे यह साफ हुआ कि यह कोई सामान्य कचरा नहीं, बल्कि ऐसी दवाइयों का स्टॉक था जो अभी भी उपयोग में लाई जा सकती थीं. वहीं, कुछ दवाइयों की एक्सपायरी बीत चुकी थी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती थीं.

मौके पर पहुंचे अधिकारी तो पता चली ये बात

घटना की सूचना जैसे ही जिले के CMHO कार्यालय को मिली स्वास्थ्य विभाग तत्काल हरकत में आया. मौके पर सहायक औषधि नियंत्रक जितेंद्र पाटीदार, ड्रग इंस्पेक्टर आलोक मिंज और ड्रग इंस्पेक्टर विकास लकड़ा तेरहपंथ स्थित बाई सागर पारा इलाके में पहुंचे और सबसे पहले दवाइयों की प्रकृति, बैच नंबर और स्रोत की जांच शुरू की. प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि इन दवाइयों का संबंध पशु विभाग से है. इनमें पशुओं के इलाज में उपयोग होने वाली एंटिबायोटिक्स, इंजेक्शन, खुराक बढ़ाने वाली दवाएं और कुछ फंगल व बैक्टीरियल इंफेक्शन में दी जाने वाली दवाइयां शामिल थीं.

कहां से आया इतना बड़ा दवाइयों का स्टॉक

अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि यह स्टॉक या तो किसी सरकारी आपूर्ति से जुड़ा था या फिर किसी निजी पशु चिकित्सक के पास से आया होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां खुले में क्यों और कैसे फेंकी गईं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले की सूचना तुरंत पशु विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह लापरवाही किसी कर्मचारी, ठेकेदार या किसी स्टोर इंचार्ज ने की. स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से यहां कचरा फेंका जा रहा था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में दवाइयां पहली बार दिखाई दीं.