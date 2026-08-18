विज्ञापन
विशेष लिंक

MP: ग्वालियर-भिंड हाईवे पर पिकअप-डंपर की टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 32 घायल

भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया. सोमवार-मंगलवार रात करीब एक बजे छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप और सामने से आ रहे डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
MP: ग्वालियर-भिंड हाईवे पर पिकअप-डंपर की टक्कर, 8 मजदूरों की मौत; 32 घायल
नेशनल हाईवे-719 पर भीषण हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाती पुलिस.
NDTV
  • आधी रात को NH-719 पर पिकअप-डंपर की भिड़ंत में 8 मजदूरों की मौत.
  • यूपी के लखीमपुर जिले से धान की रोपाई का काम करने आए थे सभी, 32 मजदूर हुए घायल.
  • हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या.

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में NH-719 पर हुए भीषण सड़क हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई. इनके अलावा 25 मजदूर घायल हुए हैं. सभी को गोहद अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है. यह हादसा भिंड-ग्वालियर हाईववे पर रात 1 बजे छीमका गांव के पास हुआ था, जहां मजदूरों से भरी पिकअप और डंपर की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई. प्राथमिक जांच में पता चला है कि हाईवे पर बैठे गाय के झुंड को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है. 

जानकारी के अनुसार, मजदूर लखीमपुर खीरी जिले ( उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे, जो धान रोपाई का काम करने आए थे और काम होने के बाद घर लौट रहे थे. देर रात पिकअप की भी रफ्तार तेज थी. जब पिकअप छीमका गांव के नजदीक पहुंची, तभी सामने से आ रहे डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई.

इससे 8 मजदूरों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया. वहीं, मृतकों को मोर्चरी में रखवा दिया है और उनकी शिनाख्त में जुटी हुई है.

हादसे के बाद जाम जैसे हालात हो गए और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे किनारे लगाकर यातायात शुरू किया.

NOTE: ये खबर अपडेट की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com