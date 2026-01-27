कार में मिली पुजारी की लाश! सिर में लगी गोली, पुलिस ने शीशे तोड़कर निकाला शव 

Indore Priest Death Case: इंदौर के महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कार के अंदर पुजारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सिर में गोली लगी थी और कार अंदर से लॉक थी. पुलिस ने शीशा तोड़कर गाड़ी खोली और मौके से एक पिस्टल भी बरामद की. फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह आत्महत्या है या हमला, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

सुनसान इलाके में मिली कार

खजराना पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे महालक्ष्मी नगर के एक सुनसान हिस्से में खड़ी कार में सतीश शर्मा (36) पुत्र कैलाश शर्मा का शव मिला. कार अंदर से बंद थी, जिसके बाद पुलिस ने शीशा तोड़कर दरवाजा खोला. प्राथमिक जांच में सिर में गोली लगी होना सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया.

मौके से पिस्टल बरामद, जांच जारी

कार से एक पिस्टल भी बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि अभी यह तय नहीं है कि गोली खुद मारी गई या किसी ने हमला किया. फोरेंसिक टीम और तकनीकी जांच के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इंदौर में करते थे पुजारी का काम

सतीश शर्मा मूल रूप से अशोक नगर जिले के निवासी थे. इंदौर के लसूड़िया मोरी स्थित एक मंदिर में वे पुजारी थे. परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. परिजनों के अनुसार, वे सोमवार देर शाम घर से यह कहकर निकले थे कि पाटनीपुरा से पूजा का सामान लेने जा रहे हैं.

रात तक घर नहीं लौटे, सुबह कार मिली

देर रात लगभग 11 बजे रिश्तेदारों को फोन आया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी. अगली सुबह उनकी कार महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में खड़ी मिली, जिसमें उनका शव बरामद हुआ. यह जानकारी मिलने पर परिवार और रिश्तेदार अस्पताल और थाने पहुंचे.

आत्महत्या या हत्या? फिलहाल साफ नहीं

घटनास्थल की स्थिति और कार के अंदर से मिले साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस दोनों कोण आत्महत्या और हत्या पर काम कर रही है. कार के अंदर से मिले हथियार की फॉरेंसिक जांच, फिंगरप्रिंट, गनशॉट रेज़िड्यू (GSR) और बॉलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजर

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. PM रिपोर्ट से गोली की दिशा, दूरी और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे घटना की टाइमलाइन और कारणों को समझने में मदद होगी. पुलिस ने कहा है कि रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी.