गर्लफ्रैंड का रेप, हत्या फिर जंगल में आत्मा बुलाने की कोशिश...इंदौर में MBA छात्रा के कत्ल में नए खुलासे

मुंबई के पनवेल क्षेत्र की एक सुनसान जगह पर मोबाइल में यूट्यूब खुला हुआ था. स्क्रीन पर “आत्माओं से कैसे संपर्क करें?” जैसे वीडियो चल रहे थे. सामने अगरबत्ती जल रही थी, कुछ तांत्रिक क्रियाओं जैसी गतिविधियां की जा रही थीं और एक युवक धीमे स्वर में बार-बार कह रहा था-“मुझे माफ़ कर दो…”

पुलिस के मुताबिक यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि इंदौर की एक एमबीए छात्रा की हत्या के आरोपी की हरकत थी. आरोप है कि युवक ने पहले छात्रा की हत्या की, फिर शव के साथ अमानवीय कृत्य किया और बाद में कथित तौर पर उसकी आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश की. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज मामले में आरोपी पीयूष धमनोतिया तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है. पूछताछ के दौरान सामने आ रही जानकारियों ने पूरे घटनाक्रम को और भी भयावह बना दिया है.

जादूटोने से मृतक की आत्मा को बुलाने की कोशिश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने खुद स्वीकार किया है कि पनवेल के जंगलों में यूट्यूब देखकर वो मृतक की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था. द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के चर्चित “अंकल गली” हत्याकांड में आरोपी पीयूष धामनोदिया तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है. डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया “जो मर्डर था अंकल गली में उसमें पीयूष धामनोदिया को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और वो तीन दिन की पुलिस रिमांड में है. वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में था. उसके घरवाले शादी के लिये तैयार नहीं थे, जिसको लेकर विवाद हो रहा था.”

ऐसे बनाया हवस का शिकार

सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. छात्रा ने तबीयत खराब होने की बात कहकर इनकार किया. आरोप है कि इसके बाद उसने जबरन दुष्कर्म किया. फिर हाथ-पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी कहा कि “गिफ्ट देना है.” जब छात्रा ने विरोध किया, तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सीने पर बैठकर गला दबा दिया. जब उसे लगा कि छात्रा की सांसें थम चुकी हैं, तो उसने चाकू से वार किया इतनी जोर से कि चाकू टूट गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी कमरे में ही रुका रहा. वह बाहर गया, फूटी कोठी इलाके से बीयर लाया और शव के पास बैठकर शराब पी. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने मृत देह के साथ भी यौन अत्याचार किया.

पुलिस घटना स्थल की ये बताई कहानी

जांच के अनुसार कमरे के अंदर घटनाक्रम बेहद भयावह था. डीसीपी लाल चंदानी के मुताबिक “ रिलेशनशिप को ठीक करने घर गया, जिसके बाद उनमें संबंध भी बने. किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने लड़की का गला घोंट दिया.” उसके कमरे से कई रस्सियों के टुकड़े मिले हैं. डीसीपी ने कहा, “वहां कई सारे रस्सी के टुकड़े थे, जिससे प्रतीत होता है कि लड़की के हाथ-पैर बांधे गये हों.”

रस्सी से बेड पर घोंट दिया गला

आरोप है कि गला घोंटने के बाद भी आरोपी कमरे में रुका रहा. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उसने बाहर जाकर बीयर खरीदी और शव के पास बैठकर शराब पी. आरोपी पीयूष की मुलाकात छात्रा से 8 सितंबर 2024 को कॉलेज में हुई थी. दोस्ती बढ़ी और वह उसके घर पढ़ने आने लगी. नजदीकियां बढ़ीं तो दोनों ने शादी का मन बना लिया, लेकिन साथ रहने के दौरान उसे छात्रा के चरित्र पर शक होने लगा. 10 फरवरी को उसने छात्रा को घर बुलाया. दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दोनों ने साथ खाना बनाया. इसके बाद संबंध बने, फिर बहस हुई. विवाद बढ़ने पर उसने रस्सी से बेड पर ही उसका गला घोंट दिया.

पापा से झूठ बोलकर आरोपी से मिलने गई थी युवती

हत्या वाले दिन छात्रा घर से यह कहकर निकली थी कि आधार कार्ड में सुधार करवाना है. पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा. बाद में उसने छोटी बहन को फोन कर बताया कि वह क्लासमेट पीयूष के साथ जन्मदिन पार्टी में जा रही है और 11 बजे तक लौट आएगी. लेकिन रात 11 बजे उसके मोबाइल से मैसेज आया, “पापा को बोल देना, वो घर नहीं आएगी. इसके बाद मोबाइल बंद हो गया.

हत्या कर चला गया मुंबई

जांच में सामने आया कि आरोपी ने दोनों के 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर किए. वही वीडियो लड़की के व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किए गए और उसके मोबाइल में सेव नंबरों पर भेजे गए. हत्या के बाद आरोपी उसी रात पनवेल, मुंबई चला गया. डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया “उसी दिन रात को फिर पनवेल मुंबई चला गया, होटल में रुका, फिर अगले दिन मेट्रो में घूमता रहा. इस दौरान उसने लड़की का मोबाइल तोड़ दिया. हमने मुंबई पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया.”

दूसरे लड़कों से बात करने पर हैवान बना आरोपी

सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब पुलिस पनवेल पहुंची. “जब पुलिस पनवेल गई, तो ऐसी जगह मिली जहां इसने तंत्र क्रिया करने की कोशिश की. ऐसा लगा कि घटना के बाद ये मानसिक रूप से परेशान हो गया था और लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था. पूछताछ में आरोपी बार-बार बयान बदल रहा है. डीसीपी के अनुसार, “युवक ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से भी बात करती थी किसी ऐप से, जिसकी वजह से ये घटना हुई. मुख्य कारणों में शादी का दबाव था. बाद में लड़की से इश्यु हुए क्योंकि वो कुछ और लोगों से भी बात करती थी, जिससे आरोपी इनसिक्योर हो रहा था.”

पुलिस का मानना है कि आरोपी के बदलते बयान जांच को भटकाने की कोशिश भी हो सकते हैं. द्वारकापुरी पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कमरे से मिले सबूतों के आधार पर केस मजबूत कर रही है. आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है और पूछताछ जारी है.

