Illegal Mining: खनन माफियाओं का कहर; MP के सिद्धा पर्वत में माइनिंग पर बैन के बाद भी 650 टन की अवैध खुदाई

Illegal Mining in MP: मध्य प्रदेश के सतना (Satna) में पौराणिक महत्व के सिद्धा पर्वत में खनन पर सरकार ने भले ही प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन माफिया मानने को तैयार नहीं. चोरी छिपे चले खनन के अवैध खेल में करीब 650 टन खनिज का दोहन कर लिया गया. चार दिन पहले किए गए अवैध खनन की जांच में यह खुलासा हुआ है. खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख, राजस्व निरीक्षक रामकुमार रावत और पटवारी उमेश सिंह मौके पर जांच करने पहुंचे. खनिज के किए गए अवैध खनन एरिया की जांच की जहां पर करीब 650 टन (478 घन मीटर) अवैध खनन पाया गया है. इसी तरह से पिछले साल 10 दिसंबर को भी इसी पर्वत में खनन किया गया था, उस समय राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने प्रतिवेदन बना कर तहसील कार्यालय में दिया था. मगर मौके पर किए गए खनन के संबंध में स्थानीय लोगों से भी बात की गई जिसमें कई लोगों के नाम भी बताए गए हैं. अब उनकी तलाश की जाएगी. क्षेत्र की अब गोपनीय तरीके से नजर रखी जाएगी ताकि अवैध खनन माफियााओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके.

Illegal Mining: सतना सिद्धा पर्वत जाने का रास्ता

बनेगा अवैध खनन का केस

पैराणिक और धार्मिक महत्व के सिद्धा पर्वत में किए गए अवैध खनन का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर कोर्ट में भेजा जाएगा. बताया गया कि क्षेत्र में बाक्साइट और लेटेराइट का भंडार है. क्षेत्र का धार्मिक महत्व होने के कारण खदानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है. बावजूद इसके अवैध खनन माफिया बाक्साइट और लेटेराइट निकालने के लिए काम कर रहे हैं. अवैध तरीके से निकाले गए इस खनिज को बांझ वैध खदानों की ईटीपी काट कर सप्लाई की जाती है.

Illegal Mining: सतना सिद्धा पर्वत में अवैध खनन

तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लगाई थी रोक

सिद्धा पहाड़ त्रेतायुगीन पर्वत माना जाता है. कहा जाता है कि यहीं प्रभु राम ने धरती को राक्षस मुक्त करने की प्रबल प्रतिज्ञा ली थी. इसी मान्यता के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धा पहाड़ को सुरक्षित करने वहां पर स्वीकृत खदानों को निरस्त कर दिया था. इसके अलावा पहाड़ की तार फेंसिंग करा दी थी.

