सिंगरौली: 250 रुपये के लिए पति-पत्नी का 'हाई वोल्टेज' ड्रामा, मेले में झूला झूलने की जिद पर हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ी महिला

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए, बल्कि मेले में आए हजारों लोगों को भी हैरत में डाल दिया. महज 250 रुपये के विवाद में एक पत्नी अपने पति से इस कदर नाराज हुई कि वह सीधे हाईटेंशन बिजली के टॉवर पर जा चढ़ी. कई घंटों तक चले इस 'हाई वोल्टेज ड्रामे' के कारण मेले में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. आखिरकार पुलिस ने समझा-बुझाकर महिला को पोल से नीचे उतारा.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले के झारा गांव में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था. शनिवार को पिपरखाड़ गांव की एक महिला अपने पति के साथ मेला घूमने आई थी. मेले में रंग-बिरंगे झूले देखकर महिला का मन भी झूला झूलने का हुआ. उसने अपने पति से साथ में झूला झूलने या फिर टिकट के लिए 250 रुपये देने की मांग की.

जब पति ने पैसे देने या झूला झुलाने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच बीच बाजार में ही कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर महिला पास ही स्थित एक ऊंचे हाईटेंशन बिजली के टॉवर पर चढ़ गई और वहां से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी.

4 घंटे तक चला ड्रामा

टॉवर पर चढ़ी महिला को देख मेले में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची सरई थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिला को नीचे उतारने के लिए काफी देर तक समझाइश दी, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही. लगभग 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. जैसे-जैसे शाम ढलने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा, पुलिस की चिंता और बढ़ गई. आखिरकार पुलिस ने सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित टॉवर से नीचे उतार लिया.

एक दिन पहले भी हुई थी ऐसी घटना

दिलचस्प बात यह है कि सिंगरौली में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है. ठीक एक दिन पहले जियावन थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया था. लगातार दूसरे दिन हुए इस 'टॉवर ड्रामे' ने जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है.