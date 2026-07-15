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सफाईकर्मी पर 3 महीने से धर्मांतरण का दबाव, जबलपुर के सेंट एलॉयसियस स्कूल में हिंदू संगठनों का हंगामा

जबलपुर के सेंट एलॉयसियस स्कूल में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर मंगलवार को हंगामा हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की.

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सफाईकर्मी पर 3 महीने से धर्मांतरण का दबाव, जबलपुर के सेंट एलॉयसियस स्कूल में हिंदू संगठनों का हंगामा
सेंट एलॉयसियस स्कूल में धर्मांतरण का आरोप.
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मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित सेंट एलॉयसियस स्कूल में कथित धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता विरोध में स्कूल पहुंचे और परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई. जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. हंगामे के बीच स्कूल परिसर में कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की भी सूचना है.

प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में कार्यरत कुछ हिंदू कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि जो कर्मचारी कथित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है.

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सफाई कर्मचारी पर डाला जा रहा दबाव

इसी बीच स्कूल के एक सफाई कर्मचारी राजेश कुमार ने दावा किया कि वह पिछले 12 वर्षों से स्कूल में कार्यरत है. उसके अनुसार, बीते तीन महीनों से उस पर नियमित रूप से चर्च जाने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था.

घटना की जानकारी मिलते ही विजय नगर, माढ़ोताल सहित आसपास के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को स्कूल परिसर से बाहर किया. प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की शिकायतें सामने आईं तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

जांच कमेटी गठित की

टीआई सोनू कुर्मी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्कूल में सफाई कर्मचारी का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था. इसकी जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने एक कमेटी बनाई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा प्रदर्शन करने वालों को समझाया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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