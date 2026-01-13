विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के सीनियर नेता के जवाब ने चौंकाया

Madhya Pradesh Congress Rajya Sabha Seats: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की 9 अप्रैल को राज्यसभा सीट खाली हो रही है. वह चाहते हैं कि उनकी जगह कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार राज्यसभा जाए.

Read Time: 2 mins
Share
क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के सीनियर नेता के जवाब ने चौंकाया

Congress Leader Digvijaya Singh: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि वह अपनी सीट छोड़ रहे हैं. इस बार उन्होंने अपनी सीट से किसी एससी-एसटी कैंडिडेट (SC/ST Candidate) को राज्यसभा भेजने की मांग की हैं. इसके लिए दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार (Pradeep Ahirwar) ने पत्र भी लिखा है.

दरअसल, दिग्विजय सिंह की राज्यसभा (Rajya Sabha) सीट 9 अप्रैल को खाली हो रही है. इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी. जिस पर उन्हें कांग्रेस के ही नेता प्रदीप अहीरवार ने पत्र लिखकर उनकी सीट किसी SC-ST को देने की बात की है.

Digvijaya Singh

Digvijaya Singh
Photo Credit: IANS

कौन हैं दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गिनती भारत के अग्रणी राजनेताओं में होती है. वह फिलहाल राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं. इससे पहले वह पार्टी महासचिव और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) में प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं. इसके साथ ही वह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं.

दिग्विजय सिंह पूर्ववर्ती होलकर रियासत के राजपरिवार से आते हैं. लिहाजा, उनके चाहने वाले प्यार से उन्हें 'दिग्गी राजा' और 'राजा साहब' के नाम से भी बुलाते हैं.

एमपी में 11 राज्यसभा सदस्य

मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीट हैं, जिसमें से 9 अप्रैल को दो सीट खाली हो जाएंगी. एक सीट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की है और दूसरी भाजपा के डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी की है. इस साल दोनों सीटों के लिए चुनाव होने हैं.

ये भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह को कोई सीरियसली नहीं लेता, हिंदू सम्मेलनों पर दिए विवादित बयान पर बोले MP के डिप्टी CM

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Digvijaya Singh, Rajya Sabha Seat, Madhya Pradesh Rajya Sabha Candidate, Congress Rajya Sabha, MP Politics
Get App for Better Experience
Install Now