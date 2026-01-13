क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के सीनियर नेता के जवाब ने चौंकाया

Congress Leader Digvijaya Singh: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि वह अपनी सीट छोड़ रहे हैं. इस बार उन्होंने अपनी सीट से किसी एससी-एसटी कैंडिडेट (SC/ST Candidate) को राज्यसभा भेजने की मांग की हैं. इसके लिए दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार (Pradeep Ahirwar) ने पत्र भी लिखा है.

दरअसल, दिग्विजय सिंह की राज्यसभा (Rajya Sabha) सीट 9 अप्रैल को खाली हो रही है. इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी. जिस पर उन्हें कांग्रेस के ही नेता प्रदीप अहीरवार ने पत्र लिखकर उनकी सीट किसी SC-ST को देने की बात की है.

कौन हैं दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गिनती भारत के अग्रणी राजनेताओं में होती है. वह फिलहाल राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं. इससे पहले वह पार्टी महासचिव और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) में प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं. इसके साथ ही वह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं.

दिग्विजय सिंह पूर्ववर्ती होलकर रियासत के राजपरिवार से आते हैं. लिहाजा, उनके चाहने वाले प्यार से उन्हें 'दिग्गी राजा' और 'राजा साहब' के नाम से भी बुलाते हैं.

एमपी में 11 राज्यसभा सदस्य

मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीट हैं, जिसमें से 9 अप्रैल को दो सीट खाली हो जाएंगी. एक सीट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की है और दूसरी भाजपा के डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी की है. इस साल दोनों सीटों के लिए चुनाव होने हैं.

