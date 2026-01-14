इंदौर जाएंगे राहुल गांधी, दूषित पानी से जान गंवाने वालों के परिजनों से मिलेंगे

Rahul Gandhi in Indore: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जल्द ही इंदौर आने वाले हैं, जहां वो दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलाकात करेंगे. मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने भी इस बारे में जानकारी दी है. बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है.
राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर में दूषित पानी (Contaminated Water) पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भेंटकर संवेदना व्यक्त करेंगे. बता दें कि दूषित पानी से मौत के मामले में कांग्रेस एमपी की भाजपा सरकार पर हमलावर है. पार्टी ने हाल ही में शहर में न्याय यात्रा निकाली थी, जिसमें भागीरथपुरा के पीड़ित लोगों के लिए न्याय की मांग की और बीजेपी पर हमला बोला.
नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का 17 जनवरी को इंदौर आगमन पीड़ित परिवारों और शहरवासियों को संबल, संवेदना और न्याय की उम्मीद देगा। pic.twitter.com/9mvYqAzWsY— MP Congress (@INCMP) January 14, 2026
मौतों को लेकर विरोधाभासी दावे
न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, प्रशासन ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक छह लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की, जबकि स्थानीय नागरिकों ने छह माह के बच्चे समेत 23 मरीजों के दम तोड़ने का दावा किया है.
मृतकों की तादाद को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच शहर के सरकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक कमेटी की 'डेथ ऑडिट' रिपोर्ट में बताया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत उल्टी-दस्त के प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है.
सीएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इस घटना को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाते है. उन्होंने बुधवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को शहर के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.
ये भी पढ़ें- MP Weather: मध्य प्रदेश में अब कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बताया; इन इलाकों में ठंड जारी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं