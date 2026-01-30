विज्ञापन
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सबको मालूम है कि रात को 10:00 बजे से सुबह 7:00 तक नो एंट्री खुला रहता है, इस समय हेलमेट अनिवार्य नहीं रहता. हेलमेट जरूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए. लेकिन, सुबह 7:00 कोई हेलमेट पहनकर मैदान नहीं जाता.

VIDEO: 'खबर मैं हूं या मेरा हेलमेट'... CG के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का अजीब जवाब, बाइक चलाते वीडियो हुआ था वायरल

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा माह में बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का लापरवाही पर अजीब बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि  कोई कैबिनेट मंत्री शहर में मोटरसाइकिल से घूम रहा है वह समाचार है या वह बिना हेलमेट सुबह घूम रहा है वह खबर है. 

दरअसल, सड़क सुरक्षा माह के बीच 24 जनवरी 2026 को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शहर में बिना हेलमेट बाइक पर  घूमते नजर आए थे. इसका वीडियो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया. वीडियो सामने आते ही यह चर्चा में आ गया. मंत्री होने के बाद भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर उनकी आलोचना शुरू हो गई. 

30 जनवरी शुक्रवार को इस लापरवाही को लेकर एक अजीब बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि “हमारे शहर में रात 10:00 बजे रात से लेकर सुबह 8:00 बजे तक ट्रैफिक के नियमों में शिथिलता रहती है. नो एंट्री खुला रहता है, वह वीडियो 7:00 बजे का है. मैं आप सब से पूछना चाहता हूं कोई कैबिनेट मंत्री शहर में मोटरसाइकिल से घूम रहा है यह समाचार है कि बिना हेलमेट घूम रहा है वह समाचार है, यह आपकी समझ है कि आप उसे किस रूप में दिखाना चाहते हैं. क्या यह बड़ी बात नहीं है कि कैबिनेट मंत्री बिना सुरक्षा के बिना प्रोटोकॉल के शहर के लोगों के बीच में सामान्य आदमी के रूप में घूम रहा है. बेवजह लोगों को भ्रम में न लाए. 

हेलमेट अनिवार्य नहीं रहता

सबको मालूम है कि रात को 10:00 बजे से सुबह 7:00 तक नो एंट्री खुला रहता है, इस समय हेलमेट अनिवार्य नहीं रहता. हेलमेट जरूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए. लेकिन, सुबह 7:00 कोई हेलमेट पहनकर मैदान नहीं जाता. मैं कार्यकर्ता की बाइक पर था, उसके आग्रह पर बाइक चलाई, वह भी  समाचार बन सकता है. 

