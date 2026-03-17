छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव; सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, राहुल गांधी के PM बनने पर ये होगा

CG Vidhan Sabha Gherao: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस (Chhattisgarh Congress Protest) ने मनरेगा बचाओ संग्राम (MGNREGA Bachao Sangram), बढ़ती महंगाई (Inflation), गैस सिलेंडर की कीमतों (Gas Cylinder Price) और किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव (Vidhan Sabha Gherao) किया. शंकर नगर स्थित भारत माता चौक में आयोजित विशाल सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच करने निकले. प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे. प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही और आम जनता परेशान है. भूपेश बघेल ने दावा किया कि वर्ष 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मनरेगा की राशि डेढ़ गुना की जाएगी.

वंचितों की आवाज बन रही कांग्रेस : सचिन पायलट

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है और आज वंचित, किसान, मजदूर और युवा कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं और मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. पायलट ने कहा कि भाजपा को यह गलतफहमी है कि जनता केवल हिंदू‑मुस्लिम के मुद्दों पर वोट दे देगी, जबकि असल मुद्दे रोज़गार और महंगाई हैं.

किसानों और महंगाई को लेकर आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और दबाव में निर्णय ले रही है. वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा जैसी योजना दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें बदलाव कर उसे कमजोर करने का काम किया. यही कारण है कि देशभर में असंतोष बढ़ रहा है.

विधानसभा घेराव से पहले सभा, फिर कूच

कांग्रेस की रणनीति के तहत पहले शंकर नगर के भारत माता चौक में सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और तीनों सह प्रभारी शामिल रहे. सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर कूच किया. पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

भोपाल में गैस किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन

इसी बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया. कांग्रेसी नेताओं ने ठेले पर कोयला बेचकर विरोध जताया. कांग्रेस नेता रविंद्र साहू ‘झूमरवाला' सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से होटल‑ढाबे बंद हो रहे हैं और भाजपा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है.

कांग्रेस का दावा; जनता के मुद्दों की लड़ाई

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे ऐसे लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे हैं जिनका काम‑धंधा महंगाई और गैस संकट के कारण ठप हो रहा है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.

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