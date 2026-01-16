विज्ञापन
भोपाल का स्कूल प्रिंसिपल निकला एमडी ड्रग्स तस्कर, थार से करता था सप्लाई, इंदौर में 2 युवतियों समेत 4 गिरफ्तार

इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने एमडी ड्रग्स की अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा करते हुए भोपाल के स्कूल प्रिंसिपल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तस्कर लग्जरी गाड़ियों और युवतियों की मदद से क्लब और पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते थे. पुलिस को इस नेटवर्क के जरिए कई बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है.

Indore Drugs Case:  मध्‍य प्रदेश के इंदौर की कनाडिया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्‍करी करने वाले एक ग‍िरोह को भंडाफोड क‍िया है. ग‍िरोह में चार सदस्‍यों को पकडा है, ज‍िसमें दो युवत‍ियां भी शाम‍िल हैं. इनका नेटवर्क मध्‍य प्रदेश के भोपाल-इंदौर से लेकर गोवा तक में मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी कर रहा था. 

ग‍िरोह का अबान शकील मूल रूप से भोपाल के कोहेफिजा का रहने वाला है. यह स्कूल में प्रिंसिपल है. लग्जरी लाइफस्टाइल का शौकीन है. आरोपी एमडी ड्रग्स की तस्करी महेंद्रा थार कार से करता था, जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया है.

12 जनवरी को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ाया अबान शकील

इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार  थाना कनाड़िया पुलिस ने 12 जनवरी 2026 को अबान शकील को गिरफ्तार कर एमडी ड्रग्स की तस्‍करी के आरोप में केस दर्ज क‍िया था. न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय तस्कर वैभव उर्फ बाबा शर्मा का नाम सामने आया. 

इंदौर में वैभव उर्फ बाबा दो युवतियों के साथ गिरफ्तार

कनाड़िया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैभव उर्फ अरुण उर्फ बाबा शर्मा को दो युवतियों के साथ एमडी ड्रग्स सहित गिरफ्तार किया. यह गिरोह युवतियों को साथ रखकर पुलिस चेकिंग से बचते हुए ड्रग्स की सप्लाई करता था. पुलिस को क्षेत्र भ्रमण के दौरान डीपीएस स्कूल बायपास के पास एक बिना नंबर की फोर्ड इको स्पोर्ट कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली. चेकिंग के दौरान चालक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया. तलाशी में एमडी ड्रग्स बरामद हुई. 

युवतियों ने कबूला क्लब और बार में सप्लाई का खेल

पुल‍िस पूछताछ में आरोपी युवती रिशु झा उर्फ नेहा ने बताया कि वह मुंबई की रहने वाली है और बाबा शर्मा के साथ बड़े क्लब और बार की पार्टियों में एमडी ड्रग्स सप्लाई करती थी. वहीं, दूसरी आरोपी युवती अलीशा मसीह उर्फ जैनी मध्‍य प्रदेश के रतलाम से है. उसने युवाओं को महंगे दामों पर ड्रग्स बेचने की बात कबूल की है.  

गोवा सहित कई राज्यों तक फैला नेटवर्क

इंदौर पुल‍िस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाबा शर्मा के तार गोवा समेत अन्य राज्यों के क्लब और पब से जुड़े हुए हैं. इंदौर शहर के कई क्लब और ठिकानों में युवतियों की मदद से ड्रग्स सप्लाई की जाती थी. पुलिस अब सप्लाई के सोर्स और क्लब संचालकों की भूमिका की जांच कर रही है. 

32 लाख की ड्रग्स और वाहन जप्त

आरोपियों के खिलाफ थाना कनाड़िया इंदौर में अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. कुल 15.95 ग्राम एमडी ड्रग्स और दो लग्जरी वाहन जप्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपये बताई गई है.

जप्त एमडी ड्रग्स का विवरण

  • अबान शकील से 5.15 ग्राम
  • वैभव उर्फ बाबा शर्मा से 5.1 ग्राम
  • नेहा उर्फ रिशु से 2.5 ग्राम
  • अलीशा उर्फ जैनी मसीह से 3.24 ग्राम
  • कुल जप्त एमडी ड्रग्स –15.95 ग्राम 
    जप्त वाहन

    • महेंद्र कंपनी की थार कार
    • फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट (बिना नंबर)

    गिरफ्तार आरोपी

    1. अबान शकील पिता शकील मोहम्मद, निवासी कोहेफिजा भोपाल
    2. वैभव उर्फ अरुण उर्फ बाबा शर्मा, निवासी महालक्ष्मी नगर इंदौर
    3. अलीशा मसीह उर्फ जैनी पिता अनिल मसीह, निवासी सुभाष नगर रतलाम
    4. नेहा झा उर्फ रिशु पिता अजय झा, निवासी शिवाजी नगर, अंधेरी ईस्ट मुंबई

