पीथमपुर में रात के अंधेरे में रोते हुए मिले 3-4 माह के मासूम ने लोगों का दिल झकझोर दिया. राहगीरों और सावन जायसवाल की संवेदनशीलता से बच्चे की जान बच सकी. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल बच्चा सुरक्षित है.

Madhya Pradesh: रात के सन्नाटे में चीखता रहा मासूम, पीथमपुर में गुमटी के पास लावारिस मिला 3-4 माह का बच्चा

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के पीथमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस चौराहे पर इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन से चार माह का एक मासूम बच्चा लावारिस हालत में मिला. बच्चा एक गुमटी की आड़ में पड़ा हुआ था और रात के सन्नाटे में उसकी रोने की आवाज सुनकर राहगीर ठिठक गए. 

राहगीरों ने दिखाई संवेदनशीलता

बच्चे की आवाज सुनकर राहगीरों ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद सावन जायसवाल नामक व्यक्ति मौके पर पहुंचे. हालात देखकर उन्होंने बिना देर किए पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी और बच्चे को सुरक्षित देखरेख में भिजवाया.

‘कोई रात के अंधेरे में छोड़ गया होगा मासूम'

सावन जायसवाल ने बताया कि राहगीरों ने उन्हें सड़क किनारे एक बच्चे के रोने की सूचना दी थी. मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चे को उठाया और आसपास के लोगों को बुलाया. उन्होंने आशंका जताई कि कोई महिला या पुरुष रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चे को यहां छोड़कर चला गया होगा.

फिलहाल सुरक्षित, जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रशासन जो भी निर्णय लेगा, बच्चे को उसी के अनुसार सुपुर्द किया जाएगा. फिलहाल एक परिवार बच्चे की देखरेख कर रहा है. राहत की बात यह है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है. 

