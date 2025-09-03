Best Hindi Poem: अतीत को भूल वर्तमान में जीना सीखो...आज में खुश रहना सीखाती है रश्मि गुप्ता की शानदार कविता

Rashmi Gupta Best Hindi Poem: जिदंगी में कई खट्टे मिठे यादे होती है, कभी कोई दिन बहुत अच्छा होता हो तो कभी कोई दिन बुरा होता है. बस इन्ही अच्छी-बुरी यादों के साथ जिंदगी कट जाती है. लेकिन अक्सर लोग भविष्य और भूत के बारे में सोचकर इतने चिंतित रहते हैं कि आज को जीना भूल जाते हैं. जिंदगी को कैसे आज में रहकर खुश रहना चाहिए इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कवयित्री रश्मि गुप्ता.

मैं आज हूं मैं बीते कल की बात क्यों करूं?

क्यों अपने अतीत को कुरेतकर अपने सुहाने पल बर्बाद करूं?

माना अतीत बहुत कड़वी थी दुख और दर्द से भरी थी

फिर भी पीछे मुड़कर मैं क्यों देखूं,

क्यों भूली हुई यादों को जगह दूं,

यह यादें तेरा हर पल बर्बाद करेंगी,

रह रहकर रूहों में दर्द भरेंगी।

गुजरे कल को समेटना छोड़ दो,

कड़वी यादव से मुख मोड़ लो,

दर्द और बदले की भावना भरेंगी ये यादें,

सुख से रहने नहीं देंगी वो यादें,

क्यों रूहों में इसे सजा रखा है,

अपने जिगर के पास बिठा रखा है।

चुन लो खुशियों के पल सुनहरे अतीत से,

भर दो मन गागर उन हसीन यादों से,

खिलखिलाते पल तुम्हें जिंदगी देंगे,

रिश्ते प्रगाढ़ करेंगे, मन को खुशियां देंगे,

हर पल जीवन से लड़ने की ताकत देंगे,

प्रेम की परिभाषा को परिपूर्ण करेंगे,

मन को आत्मविश्वास से भर देंगे,



देखो वर्तमान मुस्कुरा रहा है,

तुम्हारे हर एक पल को मांग रहा है,

वर्तमान का आलिंगन कर ,अतीत को भूल जा,

अपने आज में पूरी तरह समर्पित हो जा,

समर्पित हो जा.

ये भी पढ़ें-Rashmi Gupta ki Best Poem: 'ए जिंदगी थोड़ा धीरे-धीरे चल'... जिंदगी जीना सीखाती है रश्मि गुप्ता की ये कविता